الزمالك: لم نفاوض عبد الله السعيد.. ونطالب بالعدالة
١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص
عبد الله السعيد
أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لم تكن هناك مفاوضات لضم عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز في يناير الجاري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي مصر".
وقال عضو مجلس إدارة الزمالك، إنه لم يعقد أي جلسة مع السعيد أو يقابله منذ 9 أشهر كاملة، موضحاً أن السعيد لاعب محترف بمعنى الكلمة ويحترم تعاقداته الحالية.
وأضاف نجل رئيس الزمالك: "سبق أن فاوضت وتعاقدت مع السعيد حين كان لاعبًا في الأهلي في الفترة القانونية، قبل أن يحدث ما تم ويعلمه الجميع، لكن الحقيقة أن الزمالك لم يفاوض السعيد من جديد".
ويرى نجل رئيس الزمالك، إن ناديه يُمارس عليه ضغوط من الحكام، قائلآ: "نتمنى وجود حكام أكثر مهنية ومستوى عالي ويتعاملوا بما يرضي الله".وعن فرص الزمالك للمنافسة على الدوري هذا الموسم، قال: "الأهلي كان في المركز الأخير الموسم الماضي وحصل على بطولة الدوري في نهاية الأمر، الكرة ملهاش كبير، والزمالك هو الفريق
ويرى نجل رئيس الزمالك، إن ناديه يُمارس عليه ضغوط من الحكام، قائلآ: "نتمنى وجود حكام أكثر مهنية ومستوى عالي ويتعاملوا بما يرضي الله".
وعن فرص الزمالك للمنافسة على الدوري هذا الموسم، قال: "الأهلي كان في المركز الأخير الموسم الماضي وحصل على بطولة الدوري في نهاية الأمر، الكرة ملهاش كبير، والزمالك هو الفريق الأفضل هذا الموسم، ونقدر نلملم أنفسنا ونفوز بالدوري".
وأوضح أن ناديه يطلب السماح بزيادة عدد المستبدلين في الشهر الجاري، بعد أن رحل لاعب عن الفريق ورفض استكمال عقده منذ بداية الموسم وأيضًا الإصابات الطويلة في صفوف الأبيض.
كما طالب نجل رئيس الزمالك اتحاد الكرة بفتح باب الاستبدال: "ليس من الطبيعي أن يكون نادي متعاقد مع لاعب، ولكنه ترك الفريق للانتقال لنادي الآخر، دون أن يتم تعويض النادي، وبالتالي نحتاج الاستبدال لأكثر من لاعب".