الزمالك: لم نفاوض عبد الله السعيد.. ونطالب بالعدالة

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص

عبد الله السعيد

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لم تكن هناك مفاوضات لضم عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز في يناير الجاري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي مصر". وقال عضو مجلس إدارة الزمالك، إنه لم يعقد أي جلسة مع السعيد أو يقابله منذ 9 أشهر كاملة، موضحاً أن السعيد لاعب محترف بمعنى الكلمة ويحترم تعاقداته الحالية. وأضاف نجل رئيس الزمالك: "سبق أن فاوضت وتعاقدت مع السعيد حين كان لاعبًا في الأهلي في الفترة القانونية، قبل أن يحدث ما تم ويعلمه الجميع، لكن الحقيقة أن الزمالك لم يفاوض السعيد من جديد".

ويرى نجل رئيس الزمالك، إن ناديه يُمارس عليه ضغوط من الحكام، قائلآ: "نتمنى وجود حكام أكثر مهنية ومستوى عالي ويتعاملوا بما يرضي الله".وعن فرص الزمالك للمنافسة على الدوري هذا الموسم، قال: "الأهلي كان في المركز الأخير الموسم الماضي وحصل على بطولة الدوري في نهاية الأمر، الكرة ملهاش كبير، والزمالك هو الفريق