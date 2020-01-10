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«الأرصاد» تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص
الطقس
الطقس
يشهد طقس غد السبت حالة من الاستقرار للأحوال الجوية، حيث تنتهي موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بنهاية اليوم الجمعة وحلول الظلام. وترتفع درجات الحرارة غدًا السبت لتسجل القاهرة 18 درجة مئوية، وسط انعدام فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، مع سطوع الشمس أغلب أوقات النهار وهدوء تام لحركة الرياح، ويستمر استقرار الطقس لعدة أيام بدءًا من السبت حتى الاثنين المقبل.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد فترة النهار هطول للأمطار الغزيرة والرعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الرياح ستكون أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من
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القوات المسلحة تنفذ المناورة العسكرية «قادر 2020»

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دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.
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دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. كما تقل الرؤية في الشبور المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
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أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى الى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى مضطرب جدا، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل، والرياح السطحية شمالية غربية
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