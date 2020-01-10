«الأرصاد» تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص

الطقس

يشهد طقس غد السبت حالة من الاستقرار للأحوال الجوية، حيث تنتهي موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بنهاية اليوم الجمعة وحلول الظلام. وترتفع درجات الحرارة غدًا السبت لتسجل القاهرة 18 درجة مئوية، وسط انعدام فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، مع سطوع الشمس أغلب أوقات النهار وهدوء تام لحركة الرياح، ويستمر استقرار الطقس لعدة أيام بدءًا من السبت حتى الاثنين المقبل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد فترة النهار هطول للأمطار الغزيرة والرعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الرياح ستكون أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من