رمضان صبحي: تتويج ماني لا يقلل من محمد صلاح

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٠ ص

محمد صلاح

أكد رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، أن إعارته مستمرة حتى شهر يونيو المقبل مع القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر". وأوضح أن مستقبله سيتحدد عقد شهر يونيو المقبل، بعد انتهاء إعارته، مضيفا أنه يركز في الوقت الراهن على العودة من الإصابة للمشاركة مع النادي الأهلي وبذل أقصى مجهود مع الفريق. وأشار إلى أنه أنهى 3 أسابيع من العلاج والتأهيل ويتبقى له أسبوعين للعودة للملاعب، مضيفا: "الإصابات العضلية تحتاج للعلاج بشكل جيد.. الأمور الآن باتت مستقرة، وأسير بشكل منتظم في التأهيل".

وقدم رمضان التهنئة لساديو ماني للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، موجها رسالة لصلاح: "تتويج ماني لا يقلل من محمد صلاح، الذي توج بالجائزة الموسمين الماضيين، فكلاهما لاعبين كبيرين، وأتمنى لصلاح العودة للتتويج بها العام القادم".كما هنأ نجم المنتخب الوطني زميله الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر

وقدم رمضان التهنئة لساديو ماني للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، موجها رسالة لصلاح: "تتويج ماني لا يقلل من محمد صلاح، الذي توج بالجائزة الموسمين الماضيين، فكلاهما لاعبين كبيرين، وأتمنى لصلاح العودة للتتويج بها العام القادم".



كما هنأ نجم المنتخب الوطني زميله الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لحصوله على جائزة "نسر الأهلي" لأفضل لاعب الفريق لعام 2019، مؤكدًا أنه يستحقها.



ووجه رمضان صبحي رسالة لمحمود عبد المنعم :كهربا" نجم المارد الأحمر الجديد: "كنا أصدقاء منذ الناشئين في النادي الأهلي، وأتمنى له التوفيق الفترة المقبلة، وهو لاعب كبير، ويؤدي أداء جيد مع النادي الأهلي، ونحن في احتياج له".

