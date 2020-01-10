حقيقة انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية.. الزراعة ترد

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٥ ص

الجراد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد على أيٍ من الحدود المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى كإجراء احترازي وتنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسبا لأي هجوم مفاجئ للجراد.

وقامت الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والمبيدات لمواجهة الجراد، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية والأرصاد تحسبًا