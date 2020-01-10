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حقيقة انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية.. الزراعة ترد

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٥ ص
الجراد
الجراد
نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد على أيٍ من الحدود المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى كإجراء احترازي وتنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسبا لأي هجوم مفاجئ للجراد.
وقامت الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والمبيدات لمواجهة الجراد، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية والأرصاد تحسبًا
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القوات المسلحة تنفذ المناورة العسكرية «قادر 2020»

تنفذ القوات المسلحة خلال الأيام القليلة المقبلة المرحلة النهائية من المناورة "قادر 2020"، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الإستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط، فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة.
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أكد عالم المصريات الدكتور زاهى حواس ان المعابد اليهودية بمصر تعد جزءا من التراث المصري، مشيدا بأعمال ترميم معبد (إلياهو هانبي) بالإسكندرية والتى قام بها نخبة من الأثريين والمرممين المصريين. وأوضح حواس، اليوم بمناسبة الانتهاء من أعمال ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية، أنه عندما تولى مسئولية الآثار عام 2002 كانت المعابد اليهودية مهملة ومهدمة، مشيرا الى ان أعمال ترميمه وتطويره تأتي ضمن اهتمام الحكومة المصرية للحفاظ علي جميع آثارها وتراثها سواء كان فرعونيًا أو يهوديًا أو قبطيًا أو إسلاميًا، وتوليها نفس الأهمية.
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فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.. المالية ترد

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«الأرصاد» تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

يشهد طقس غد السبت حالة من الاستقرار للأحوال الجوية، حيث تنتهي موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بنهاية اليوم الجمعة وحلول الظلام. وترتفع درجات الحرارة غدًا السبت لتسجل القاهرة 18 درجة مئوية، وسط انعدام فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، مع سطوع الشمس أغلب أوقات النهار وهدوء تام لحركة الرياح، ويستمر استقرار الطقس لعدة أيام بدءًا من السبت حتى الاثنين المقبل.
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ماذا حققت شعبة الاستثمار العقاري خلال 4 سنوات؟

قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة عمدت خلال الأربع سنوات الماضية تحقيق البرنامج وخطة العمل التي تم وضعها منذ بداية انتخاب المجلس الذي يهدف إلى حل العديد من المشكلات والقضايا المتراكمة التي عانى منها القطاع، ووضع إستراتيجية تنفيذ وكذلك مسودات لقوانين تهدف إلى ضبط السوق ودفع الاستثمارات وتلبية مطالب العاملين بالقطاع والعمل كحلقة وصل فعالة بينهم وبين الدولة بمختلف مؤسساتها.
مصطفى-مدبولي

الحكومة تصدر قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

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