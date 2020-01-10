هل غيرت الحكومة تصميم العملات الورقية؟

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات.

وأوضح أن تصميم العملة النقدية فئة الـ10 جنيهات وكافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هو تماماً دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.

يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء يخرج كل أسبوع في يوم الجمعة بيان بالشائعات التي تم حصرها على مدار الأسبوع، ويوجهها للجهة المختصة بها للرد عليها.

