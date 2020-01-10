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هل غيرت الحكومة تصميم العملات الورقية؟

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص
البنك المركزي
البنك المركزي
نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات.

وأوضح أن تصميم العملة النقدية فئة الـ10 جنيهات وكافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هو تماماً دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.

يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء يخرج كل أسبوع في يوم الجمعة بيان بالشائعات التي تم حصرها على مدار الأسبوع، ويوجهها للجهة المختصة بها للرد عليها.


دولار

68 مليار دولار حصيلة البنك الأهلي الدولارية منذ تحرير سعر الصرف

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي إن تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري يرجع الى زيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة ، مشيرا الى أن الحصيلة الدولارية للبنك منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 تبلغ 68 مليار دولار. وأضاف أبو الفتوح، أن مصر من أكثر الدول أمنا وأمانا في المنطقة، وبالتالي هي ميزة كبيرة تتمتع بها مصر، مما ساعد في تزايد حركة السياحة وعودة الأجانب للاستثمار في سوق الدين المحلي وراء انتعاش الموارد وزيادة المعروض من الدولار، كل ذلك أدى إلى تراجع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.
البنك-المركزي

لأول مرة.. الحكومة تعتزم إصدار عملات مصرية «بلاستيكية»

قال البنك المركزي المصري، إنه يعتزم تدشين أكبر دار نقد في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، على أن يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم الجمعة، إن "دار النقد" ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية "بلاستيكية" لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيتم البدء في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات.
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المالية: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات السنغافورية بمصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الحكومة تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات السنغافورية بمصر، والاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها فى مختلف المجالات التنموية، خصوصا فى ظل الأولوية المتقدمة التى يحظى بها ملف الاستثمار، حيث يخضع للإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتيسير إجراءات التعاون بين مختلف الجهات المصرية. وأشارت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن ذلك جاء خلال لقائه مع السفير الجديد لدولة سنغافورة بالقاهرة دومينيك غوه.
الدولار-الجنيه

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك المشرق بواقع 7 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع 6 قروش ليسجل أيضا 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع 8 قروش ليسجل نحو 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء.
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الارز (1)

حظر زراعة الأرز بشكل نهائي.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لحظر زراعة الأرز بشكل نهائي لكونه أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة الأرز في مصر بشكل نهائي، مُوضحةً أن حجم الرقعة المنزرعة لمحصول الأرز هذا العام هي نفس مساحة العام الماضي دون أي تقليص، والتي ساهمت في توفير الأرز بشكل كبير في الأسواق، وذلك من خلال الاعتماد على زراعة أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية وأقل استهلاكاً للمياه.
سيول

51 مليار متر مكعب سنويا.. أين تذهب مياه الأمطار في مصر؟

تستقبل مصر كمية من الأمطار والسيول سنويا تصل وفق تقديرات الخبراء إلى 51 مليار متر مكعب، وهو ما يقترب من حصة مصر من مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.. ما يطرح تساؤلات عن كيفية الاستفادة من الأمطار، ومدى استعداد الحكومة لموسم الشتاء تجنبا لضحايا السيول كل عام.
أمطار-غزيرة (6)

سدود وبحيرات صناعية.. نصف مليار جنيه للحماية من مخاطر السيول

كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية نحو 527.754 مليون جنيه.
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الحكومة: إنشاء شبكة صرف الأمطار يحتاج لمليارات.. وإمكاناتنا لا تسمح

أزمة الأمطار التى ضربت القاهرة والمحافظات، مع بداية فصل الخريف، والتأخر فى التعامل معها، مما تسبب فى إصابة الشوارع بالشلل، أثارت ردود فعل واسعة، وأرجع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السبب الرئيسى للأزمة، إلى أن مصر لا يوجد بها شبكات تصريف لمياه الأمطار، مشددا على أن أحدا لم يكن يتمنى مشاهدة ما حدث بسبب الأمطار، مشيرا إلى أن "القاهرة والمدن القديمة عندما أنشئت لم يفكر أحد فى إنشاء هذه الشبكات لأن مناخ مصر فى الغالب جاف بالقاهرة ومعظم المدن المجاورة لها".
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