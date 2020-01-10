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فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.. المالية ترد

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص
وزير المالية
وزير المالية
نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة المالية بفرض ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تُصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، موضحة أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

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القوات المسلحة تنفذ المناورة العسكرية «قادر 2020»

تنفذ القوات المسلحة خلال الأيام القليلة المقبلة المرحلة النهائية من المناورة "قادر 2020"، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الإستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط، فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة.
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زاهي حواس: المعابد اليهودية جزء من تراث مصر

أكد عالم المصريات الدكتور زاهى حواس ان المعابد اليهودية بمصر تعد جزءا من التراث المصري، مشيدا بأعمال ترميم معبد (إلياهو هانبي) بالإسكندرية والتى قام بها نخبة من الأثريين والمرممين المصريين. وأوضح حواس، اليوم بمناسبة الانتهاء من أعمال ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية، أنه عندما تولى مسئولية الآثار عام 2002 كانت المعابد اليهودية مهملة ومهدمة، مشيرا الى ان أعمال ترميمه وتطويره تأتي ضمن اهتمام الحكومة المصرية للحفاظ علي جميع آثارها وتراثها سواء كان فرعونيًا أو يهوديًا أو قبطيًا أو إسلاميًا، وتوليها نفس الأهمية.
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حقيقة انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية.. الزراعة ترد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد على أيٍ من الحدود المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى كإجراء احترازي وتنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسبا لأي هجوم مفاجئ للجراد.
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«الأرصاد» تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

يشهد طقس غد السبت حالة من الاستقرار للأحوال الجوية، حيث تنتهي موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بنهاية اليوم الجمعة وحلول الظلام. وترتفع درجات الحرارة غدًا السبت لتسجل القاهرة 18 درجة مئوية، وسط انعدام فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، مع سطوع الشمس أغلب أوقات النهار وهدوء تام لحركة الرياح، ويستمر استقرار الطقس لعدة أيام بدءًا من السبت حتى الاثنين المقبل.
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وزير-الماليه

قرار بميكنة إيصالات التحصيل بالجهاز الإداري للدولة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن «المحاسبة الحكومية»، و«اللائحة المالية للموازنة والحسابات»؛ بما يسهم في تحقيق المزيد من الحوكمة المالية والإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها بقيمتها الفعلية. وأوضحت وزارة المالية، أن التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية للمحاسبة الحكومية، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، تستهدف ميكنة إيصالات التحصيل وحوافظ التوريد بوحدات الإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية.
وزير-الماليه

رضا عبد القادر رئيسا لمصلحة الضرائب بعد واقعة الرشوة

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تكليف رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون. وأكد معيط، أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخى فى تحصيله تحت أى مسمى. وأعطى الوزير توجيهاته للدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذى يسهم فى تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية.
وزير-الماليه

وزير المالية يوجه بسرعة بيع البضائع المكدسة بالموانئ

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التى مضى على بقائها بالساحات الجمركية 4 أشهر، من خلال المزادات العلنية التى تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية؛ وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف فى حاويات وبضائع «المهمل» المكدسة بالموانئ. وأوضحت وزارة المالية اليوم، الخميس، أنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها بالموانئ، فيتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر.
ميناء شرم الشيخ البحري

ربط الموانئ البحرية بالنافذة الواحدة إلكترونيًا

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اجتماعًا مشتركًا؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجي إلى «النافذة الواحدة»؛ بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
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