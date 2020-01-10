إصابة 12 عاملًا في تصادم سيارتين بالبحيرة
تحرير:التحرير
١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م
تصادم - أرشيفية
أصيب 12 شخصا من العمالة الزراعية بكسور وجروح، اليوم الجمعة، جراء تصادم سيارة عمالة وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الكيلو 104 اتجاه إسكندرية بوادى النطرون.
تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الكيلو 104 اتجاه إسكندرية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من (لشحات خليفة الشحات - 45 سنة) وادي النطرون اشتباه كسر بالزراع الأيمن وقطع بالأوتار الباسطة باليد اليمني وكدمات بالجسم، و(عبد المنعم الشحات خليفة - 15 سنة) مقيم بوادي النطرون جروح قطعية متعددة بالوجه، و(صبحى سنوسي
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من (لشحات خليفة الشحات - 45 سنة) وادي النطرون اشتباه كسر بالزراع الأيمن وقطع بالأوتار الباسطة باليد اليمني وكدمات بالجسم، و(عبد المنعم الشحات خليفة - 15 سنة) مقيم بوادي النطرون جروح قطعية متعددة بالوجه، و(صبحى سنوسي أبو سعدة - 52 سنة) مقيم بدمنهور كسر بالضلع الأيسر وكدمات نزيفية بالصدر، و(ثروت كمال عنان - 37 سنة)، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و(عمرو السيد محمود - 34 سنة)، ارتشاح بخلايا المخ وكدمات متفرقة بالجسم.
كما أصيب (إسلام محمد رمضان - 23 سنة)، كدمة شديدة بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، و(مصطفى عصام مصطفى - 29 سنة)، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و(محمد أحمد سيف الدين - 33 سنة)، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و(محمود درباله عبد العزيز - 24 سنة) كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و(عبده علي الخوالي - 19 سنة)، أبو المطامير، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و(منصور خليفة شحات - 31 سنة)، السادات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و(وجيه صابر عبدالله - 27 سنة)، أبو المطامير كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
تم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج.