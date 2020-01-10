إصابة 12 عاملًا في تصادم سيارتين بالبحيرة

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م

تصادم - أرشيفية

أصيب 12 شخصا من العمالة الزراعية بكسور وجروح، اليوم الجمعة، جراء تصادم سيارة عمالة وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الكيلو 104 اتجاه إسكندرية بوادى النطرون. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الكيلو 104 اتجاه إسكندرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من (لشحات خليفة الشحات - 45 سنة) وادي النطرون اشتباه كسر بالزراع الأيمن وقطع بالأوتار الباسطة باليد اليمني وكدمات بالجسم، و(عبد المنعم الشحات خليفة - 15 سنة) مقيم بوادي النطرون جروح قطعية متعددة بالوجه، و(صبحى سنوسي