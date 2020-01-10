واشنطن بوست: التوترات مع ترامب تثير مخاوف بدور الكونجرس في شن الحرب

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٤ م

ترامب

اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن جهود الإدارة الأمريكية الرامية لتقليل المعارضة وإخفاء معلومات بشأن إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إزاء إيران فاقمت حدة التوترات عن دور الكونجرس في نشوب صراع عسكري. وأوضحت الصحيفة أن مخاوف أثيرت أمس الخميس، إزاء قلة التفاصيل التي تتم مشاركتها مع نواب الكونجرس وذلك عقب إحاطات سرية مثيرة للجدل لفريق الأمن القومي لترامب أمس الأول الأربعاء، ما دفع بعض النواب من الحزب الجمهوري لمشاركة الديمقراطيين في التحذير من إخفاق الإدارة الأمريكية في الاعتراف بالدور الدستوري الذي يلعبه الكونجرس في اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القوة العسكرية.

وأعرب السيناتور مايك لي والسيناتور راند بول وآخرون، في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي عن استيائهم من مقترحات مسئولين في الإدارة الأمريكية بأن النقاشات الدائرة في الكونجرس بشأن صلاحية ترامب في اتخاذ مزيد من الإجراءات إزاء إيران ستضر بالروح المعنوية للقوات الأمريكية وفسروا هذه التصريحات أنها بمثابة محاولة