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رئيس وزراء أستراليا: سقوط الطائرة الأوكرانية لا يعد عملا مقصودا

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤١ م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
قال رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، اليوم الجمعة، إن سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران لا يعد عملا مقصودا. ووصف موريسون في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية،حادث الطائرة الأوكرانية بـ"الفظيع"، مشيرا إلى أن بلاده ستقدم أي دعم ممكن. ودعا موريسون إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث بما في ذلك بذل الجهود من أجل الحصول على تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة.
يشار إلى أن الطائرة الأوكرانية وهي من طراز "بوينج 737" كانت تقل أكثر من 170 شخصا بالإضافة إلى أفراد طاقمها عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني الدولي بالقرب من العاصمة الإيرانية (طهران) أمس الأول الأربعاء بسبب مشاكل فنية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية.

الهجوم الايراني

هل تعمدت إيران عدم وقوع خسائر في هجوم «عين الأسد»؟

"كل شيء على ما يرام"، بهذه الكلمات علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الصاروخي الذي قام به الحرس الثوري الإيراني، الذي استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالعراق، ردا على العملية التي نفذتها الولايات المتحدة يوم 3 يناير الجاري قرب مطار بغداد، وأسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني. حمل الهجوم الإيراني العديد من علامات الاستفهام، نظرا لعدم وقوع أي خسائر بين صفوف القوات الأمريكية خلال هذه العملية، وذهبت العديد من التكهنات إلى أن إيران لم ترغب في عدم سقوط ضحايا خلال تلك العملية
قاعدة عين الأسد

ثاني أكبر قاعدة جوية في العراق.. ماذا قصفت إيران؟

?تملك الولايات المتحدة نحو 5 آلاف جندي ومستشار عسكري في العراق، يتوزعون على أكثر من 12 قاعدة عسكرية، من أبرزها "عين الأسد" التي طالها هجوم صاروخي إيراني فجر الأربعاء. وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني. وتضم عين الأسد، التي كانت حتى عام 2003 تعرف باسم "قاعدة القادسية الجوية"، مبان عسكرية ومخازن محصنة ومرافق خدمية.
الطائرة المنكوبة

147 إيرانيا و32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن 147 إيرانيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الطائرة كان على متنها 147 إيرانيا و32 أجنبيا. وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.
جنود-امريكية

"غرف محصنة" أنقذت الجنود الأمريكيين من الضربة الإيرانية

رغم أن إيران أطلقت 15 صاروخا باليستيا في هجومها على القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في العراق، فجر الأربعاء، لكن ذلك لم يؤد إلى وقوع إصابات بحسب التقارير الأميركية. وكان الحرس الثوري تبنى عملية إطلاق الصواريخ من داخل إيران انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم السليماني، الذي قتلته ضربة جوية أميركية في بغداد الجمعة الماضية. واستهدفت الضربة الصاروخية الأميركية بصورة أساسية قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، إضافة إلى القاعدة العسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.
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الطائرة المنكوبة

147 إيرانيا و32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن 147 إيرانيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الطائرة كان على متنها 147 إيرانيا و32 أجنبيا. وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.
الطائرة المنكوبة

عطل.. أوكرانيا تكشف الأسباب الأولية لتحطم الطائرة

قالت السفارة الأوكرانية في إيران، الأربعاء، إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران. وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني واشتعلت فيها النيران. وذكرت السفارة، في بيان أيضا، أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية التي كانت متجهة صوب كييف، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أي "تكهنات" بشأن تحطم الطائرة.
تفاصيل-تعديلات-الأزهر-لقانون-الأحوال-الشخصية

الأزهر عن تعامل مسلمي أستراليا تجاه الحرائق: نموذجًا أصيلًا للتعايش

ثمَّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس الأحد، تعامل مسلمي أستراليا تجاه ضحايا الحرائق التي نشبت في الغابات الأسترالية، وأسفرت عن مقتل أشخاص، وتدمير عدد من المنازل والأراضي الزراعية، إذ قال المرصد في بيانه، إن مجموعة من مسلمي أستراليا قطعوا مسافة 200 كم، من مدينة «سيدني» حتى منطقة «شوالهافن» الواقعة في الناحية الساحلية الجنوبية لولاية «نيو ساوث ويلز»؛ للتبرع بـ36 ألف زجاجة مياه لرجال الإطفاء وضحايا حرائق الغابات.
حراق-غابات-الامازون (3)

آلاف من سكان أستراليا يهربون للشواطئ بسبب الحرائق

هرب آلاف من السائحين والسكان في جنوب شرقي أستراليا، اليوم الثلاثاء، خوفا من النيران التي أحاطت بهم، ولجأوا إلى الشواطئ والقوارب للنجاة بحياتهم. وذكرت السلطات الأسترالية، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن النيران حاصرت 4 آلاف شخص في بلدة مالاكوتا وغيرها من البلدان الواقعة على امتداد 200 كيلومتر من الساحل الأسترالي، مضيفة أن بعض السكان ركبوا قواربهم هربا من الحرائق المستمرة منذ اندلاع الحريق قبل أشهر، فيما تعرضت العشرات من الممتلكات لأضرار.
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