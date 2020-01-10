المالية: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات السنغافورية بمصر

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م

معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الحكومة تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات السنغافورية بمصر، والاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها فى مختلف المجالات التنموية، خصوصا فى ظل الأولوية المتقدمة التى يحظى بها ملف الاستثمار، حيث يخضع للإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتيسير إجراءات التعاون بين مختلف الجهات المصرية. وأشارت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن ذلك جاء خلال لقائه مع السفير الجديد لدولة سنغافورة بالقاهرة دومينيك غوه.

وأضاف معيط أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية بمصر، نتيجة لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتحسين مناخ أداء الأعمال، وتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية،