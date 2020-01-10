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المالية: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات السنغافورية بمصر

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م
معيط
معيط
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الحكومة تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات السنغافورية بمصر، والاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها فى مختلف المجالات التنموية، خصوصا فى ظل الأولوية المتقدمة التى يحظى بها ملف الاستثمار، حيث يخضع للإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتيسير إجراءات التعاون بين مختلف الجهات المصرية. وأشارت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن ذلك جاء خلال لقائه مع السفير الجديد لدولة سنغافورة بالقاهرة دومينيك غوه.
وأضاف معيط أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية بمصر، نتيجة لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتحسين مناخ أداء الأعمال، وتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية،
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دولار

68 مليار دولار حصيلة البنك الأهلي الدولارية منذ تحرير سعر الصرف

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي إن تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري يرجع الى زيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة ، مشيرا الى أن الحصيلة الدولارية للبنك منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 تبلغ 68 مليار دولار. وأضاف أبو الفتوح، أن مصر من أكثر الدول أمنا وأمانا في المنطقة، وبالتالي هي ميزة كبيرة تتمتع بها مصر، مما ساعد في تزايد حركة السياحة وعودة الأجانب للاستثمار في سوق الدين المحلي وراء انتعاش الموارد وزيادة المعروض من الدولار، كل ذلك أدى إلى تراجع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.
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لأول مرة.. الحكومة تعتزم إصدار عملات مصرية «بلاستيكية»

قال البنك المركزي المصري، إنه يعتزم تدشين أكبر دار نقد في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، على أن يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم الجمعة، إن "دار النقد" ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية "بلاستيكية" لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيتم البدء في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات.
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هل غيرت الحكومة تصميم العملات الورقية؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات.
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الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك المشرق بواقع 7 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع 6 قروش ليسجل أيضا 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع 8 قروش ليسجل نحو 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء.
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وزارة-المالية

فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.. المالية ترد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة المالية بفرض ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.
وزير-الماليه

قرار بميكنة إيصالات التحصيل بالجهاز الإداري للدولة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن «المحاسبة الحكومية»، و«اللائحة المالية للموازنة والحسابات»؛ بما يسهم في تحقيق المزيد من الحوكمة المالية والإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها بقيمتها الفعلية. وأوضحت وزارة المالية، أن التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية للمحاسبة الحكومية، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، تستهدف ميكنة إيصالات التحصيل وحوافظ التوريد بوحدات الإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية.
وزارة-المالية

2019.. صفحة جديدة للضرائب مع شركاء التنمية

شهد عام 2019، إجراءات فعالة لبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، ترتكز على إرساء دعائم الثقة من خلال استراتيجية متكاملة للتواصل البناء والمثمر مع الممولين؛ لضمان رصد مشاكلهم بشكل فورى، والسعي الجاد نحو حلها، وقياس توجهاتهم وتحليلها؛ باعتبارهم شريكًا أصيلاً في تطوير إدارة المنظومة الضريبية، وترجمة أطروحاتهم إلى قرارات وإجراءات تنفيذية تستهدف التيسير على الممولين خاصة في ظل خطة الدولة للتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية». وأطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين ومجتمع المال والأعمال.
محمد-معيط (2)

وزير المالية: نظام الضرائب الإلكتروني هدفه التيسير على الممولين

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلى التيسير على الممولين، موضحا أن عدد الفواتير التي كانت تقدم لمصلحة الضرائب كان يبلغ نحو 10 آلاف شهريا بينما ارتفعت إلى نحو 9 ملايين فاتورة يتم فحصها شهريا بعد تطبيق الإقرار الإلكتروني. جاء ذلك في كلمته، اليوم الأحد، أمام مؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادي والذي يعقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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