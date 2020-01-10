مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م

مصطفى محمد

يستضيف نادي الزمالك، فريق زيسكو يونايتد بطل زامبيا، على استاد السلام، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ7 نقاط، فيما يأتي زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويملك كل منهما نقطتين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك:- في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.- في خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالشافي.- في خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، أشرف بنشرقي، يوسف "أوباما"، أحمد سيد "زيزو".- في خط الهجوم: مصطفى محمد.وتعتبر المواجهة بمثابة الفرصة الأخيرة للفريق الزامبي