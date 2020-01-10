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النجوم وعقود الاحتكار.. نصر محروس أطفأ «سيجارة» بهاء سلطان

خبراء قانون: عقود الفنانين ولاعبى الكرة ليست احتكارا.. و«التراضى هو الحل».. القانون لا ينظر إلى عقود عمل الفنانين بلفظ "عقود احتكار" وإنما هى عقود عمل
تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م
بهاء سلطان
بهاء سلطان
حلم النجومية يطارد كثيرين، يبحث غالبيتهم عن بلوغه بأيسر الطرق جهدا وزمنا، فيكون الخيار طرق باب كبار المنتجين المسيطرين على سوق الغناء فى مصر والعالم العربى غير عابئ بشرط قد يلقى به فى الهاوية لاحقا، يمسك القلم للتوقيع على عقود بالأساس هى احتكار لموهبته يضحى معها أسير المنتج الذى يخدعه مستندا إلى رغبة المطرب فى صعود سلم المجد وسرعان ما يستفيق على كابوس مفزع لدى رغبته فى اتخاذ طريق آخر بعيدا عن أسوار شيدها المنتج مما يتسبب فى مشكلات بين الطرفين تصل ساحات القضاء، تنتهى بعضها بـ"إعدام" الموهبة إكلينيكيا.
مشكلات شركات إنتاج مع المطربين عرض مستمر دون توقف، والجمهور هو المتضرر الأول من إبعاد أو اختفاء نجمه المفضل من الساحة، رغم أن "الاحتكار" ليس ظاهرة حديثة على الساحة الغنائية، إنما قديمة؛ فالمطرب الكبير وديع الصافى، أعلن قبل وفاته بعدة أشهر أنه يعانى من أزمة مالية جعلته قريبا من الإفلاس بسبب عقد الاحتكار
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أروى جودة: أتمنى تقديم شخصية «نفرتيتي»

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أبطال "الفلوس" لـ«التحرير»: جماهيرية العمل أمر متوقع

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