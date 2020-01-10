«إحنا ملوك التصدير»..حيلة زوجين للنصب على رجل أعمال

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

ضبط متهمين - تعبيرية

أوقعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام بأحد الأشخاص وزوجته كونا عصابة للنصب والاحتيال على رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على أمواله بزعم تصدير بضائع له بعد بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض رجل أعمال ومالك شركة لواقعة نصب واحتيال، والاستيلاء على أموال طائلة منه من قبل مندوب مبيعات بإحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وزوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية يقيمان بمحافظة القاهرة.

اتفق الزوجان على الاستيلاء على أموال الشاكى، وذلك حال تواجده فى البلاد مطلع عام 2019 بإيهامه أنهما أصحاب شركة استيراد وتصدير، ولديهما الخبرة الكبيرة فى تصدير الخضروات والفواكه للعديد من الدول العربية بأسعار مناسبة، واتفقا معه (دون تحرير عقود) على تصدير حاويات (خضروات، فواكه) وعليه قام الشاكى بتحويل



اتفق الزوجان على الاستيلاء على أموال الشاكى، وذلك حال تواجده فى البلاد مطلع عام 2019 بإيهامه أنهما أصحاب شركة استيراد وتصدير، ولديهما الخبرة الكبيرة فى تصدير الخضروات والفواكه للعديد من الدول العربية بأسعار مناسبة، واتفقا معه (دون تحرير عقود) على تصدير حاويات (خضروات، فواكه) وعليه قام الشاكى بتحويل مبالغ مالية "عملات مختلفة" للمتهمين للبدء فى عمليات التصدير، وعقب استلامهما المبالغ المالية، لم يلتزمان بوعدهما.



تبين صحة الواقعة وتبين أن المتهمين تركا محل سكنهما واستئجرا شقة سكنية بالشيخ زايد، وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزة الأول على هاتف محمول يحوى محادثات نصية مع الشاكى تؤكد نشاطه الإجرامى بالاشتراك مع زوجته فى النصب والإحتيال على رجل الأعمال.



