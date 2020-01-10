جريمة

«إحنا ملوك التصدير»..حيلة زوجين للنصب على رجل أعمال

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
ضبط متهمين - تعبيرية
ضبط متهمين - تعبيرية
أوقعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام بأحد الأشخاص وزوجته كونا عصابة للنصب والاحتيال على رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على أمواله بزعم تصدير بضائع له بعد بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض رجل أعمال ومالك شركة لواقعة نصب واحتيال، والاستيلاء على أموال طائلة منه من قبل مندوب مبيعات بإحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وزوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية يقيمان بمحافظة القاهرة.
اتفق الزوجان على الاستيلاء على أموال الشاكى، وذلك حال تواجده فى البلاد مطلع عام 2019 بإيهامه أنهما أصحاب شركة استيراد وتصدير، ولديهما الخبرة الكبيرة فى تصدير الخضروات والفواكه للعديد من الدول العربية بأسعار مناسبة، واتفقا معه  (دون تحرير عقود) على تصدير حاويات (خضروات، فواكه) وعليه قام الشاكى بتحويل
اقرأ المزيد
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن القاهرة يداهم أوكار السلاح والكيف في المطرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط الخارجين على القانون وحائزى ومتجرى الأسلحة النارية "غير المرخصة"، وحائزى ومتجرى المواد المخدرة، والهاربين من السجون والأحكام القضائية، الامر الذي ترجمه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، بشن حملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.
اندومى

مباحث التموين تداهم مخزن «إندومي» فاسدة في المقطم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
مطار-القاهرة (2)

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من الشعر المستعار

أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن خلف محاولة تهريب كمية من خصل الشعر الطبيعي المستعار. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من دبي، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 30 كيلو جراما من خصل الشعر الطبيعي.
جمارك- سفاجا (2)

أمن المنافذ يتصدى لجرائم التهريب الجمركي

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط 3 قضايا تهريب كالتالي: (ملابس أجنبية الصنع – مواد غذائية).
اقرأ المزيد من الأخبار
سرقة

ضبط عصابة لسرقة المساكن بالشيخ زايد: «مبنسرقش غلابة»

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة وفق السياسة الموضوعة والاستراتيجية التي وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي ترجمها ضباط إدارة البحث الجنائي بمجيرية أمن الجيزة بنجاحهم في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم عاطلين اثنين يحملان جنسية دولة عربية، تخخص نشاطهما الإجرامي في سرقة الوحدات السكنية وتحديدا التجمعات السكنية الراقية بمدينة الشيخ زايد.
كلبش

«مصلحتك عندي»..حيلة عامل للنصب على المواطنين بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستغلال تلك الصفة فى عمليات نصب واحتيال على بعض المواطنين، وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية، نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة تحت ذلك الزعم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.
سحب-اموال-من ماكينة-صرف

ضبط عصابة استولت على 6 ملايين من حساب خليجية

ضربة أمنية ناجحة وجهتها وزارة الداخلية لعناصر تشكيل عصابي استولوا على 6 ملايين جنيه من حساب سيدة بمستندات مزورة، وذلك بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "الضحية" تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضررها من مسئول بأحد البنوك باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بستة ملايين وثلاثمائة واثنين وعشرون ألف جنيه مصري بموجب مستندات مزورة. وجرى تشكيل فريق بحث جنائى توصل إلى أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.
كلبش

طالب بدرجة نصاب.. استولى على بيانات العملاء وسرقهم

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التسوق الإلكترونى وعملائهم، فقد تبلغ للإدارة من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكترونى بتعرض الشركة لوقائع نصب واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات التجار عملاء الشركة بدون وجه حق، وإعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية بلغت قيمتها 167 ألف جنيه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]