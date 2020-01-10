ماني.. تضحيات مالية هائلة ودرب من الخيال

لم ينجح ماني في الظفر بجائزة أفضل لاعب إفريقي في ثلاث مرات متتالية، لكنه بات أول لاعب سنغالي يفوز بالجائزة منذ أن حققها مواطنه الحاج ضيوف عام 2002

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٩ م

ساديو ماني

تم تتويج المهاجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 2019 بالغردقة، لكن قبل سنوات لم يكن الكثيرون يعتقدون أن ابن قرية بامبالي، وهي قرية على ضفاف نهر كاسامانس، سيجلس على عرش كرة القدم الإفريقية. كان بإمكان ماني أن يسير على خطى والده، وهو إمام وداعية إسلامي، لكنه وضع قواعده وقرر السير عليها؛ أراد أن يكون لاعب كرة قدم، ورغم معارضة عائلته بشدة هذه الفكرة، لكنه تقدم إليها، والآن يحصد الثمار بصورة واضحة للجميع.

نشأ ساديو وترعرع تحت رعاية عمه، الذي وضع الأسس لبدايات رحلته مع كرة القدم كصبي صغير، ومن ذاكرته كان ماني ينجذب دائمًا إلى كرة القدم منذ صغره، لدرجة أنه اضطر إلى الهرب من قريته لتجربة حظه في العاصمة السنغالية داكار، وفشل في محاولته الأولى، ولكن كما هو الحال في كثير من الأحيان، الفشل هو عامل مساعد للنجاح. خلال