«قتلوا جوزي».. استغاثة سيدة تكشف جريمة «دائري الهرم»

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م

جثة

"إلحقني يا بيه.. قتلوا جوزي" بهذه الكلمات تبلغ للعقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (عامل، وزوجة شقيقه) وقدما تقرير طبى من إحدى المستشفيات يفيد وصول (شقيق الأول وزوج الثانية - عاطل - له معلومات جنائية مسجلة) للمستشفى (مُصاب برش خرطوش بالساق والبطن وتوفى متأثراً بإصابته) وما قرراه أن المجنى عليه أبلغهما قبل وفاته أن مُحدث إصابته (عاطل - مُقيم بفيصل) خلال مشاجرة بينهما لخلاف على فرش مشروبات كائنة أسفل الدائرى بمنطقة المطبعة وهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (مالك فرش مشروبات - له معلومات جنائية مسجلة - ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جناية تزوير ، حداد - له معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة القسم).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (مالك فرش مشروبات - له معلومات جنائية مسجلة - ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جناية تزوير ، حداد - له معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة القسم).



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه حول أولوية بيع المشروبات فاستعان بالآخر للتعدى عليه بالضرب، وبتاريخ الواقعة حدثت مشاجرة قام خلالها أحدهما بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته، فأحدث إصابته المجنى عليه التى أودت بحياته، وأرشدا عن السلاح المستخدم.



