جريمة

«قتلوا جوزي».. استغاثة سيدة تكشف جريمة «دائري الهرم»

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م
جثة
جثة
"إلحقني يا بيه.. قتلوا جوزي" بهذه الكلمات تبلغ للعقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (عامل، وزوجة شقيقه) وقدما تقرير طبى من إحدى المستشفيات يفيد وصول (شقيق الأول وزوج الثانية - عاطل - له معلومات جنائية مسجلة) للمستشفى (مُصاب برش خرطوش بالساق والبطن وتوفى متأثراً بإصابته) وما قرراه أن المجنى عليه أبلغهما قبل وفاته أن مُحدث إصابته (عاطل - مُقيم بفيصل) خلال مشاجرة بينهما لخلاف على فرش مشروبات كائنة أسفل الدائرى بمنطقة المطبعة وهرب.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (مالك فرش مشروبات - له معلومات جنائية مسجلة - ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جناية تزوير ، حداد - له معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة القسم).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما
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أمن القاهرة يداهم أوكار السلاح والكيف في المطرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط الخارجين على القانون وحائزى ومتجرى الأسلحة النارية "غير المرخصة"، وحائزى ومتجرى المواد المخدرة، والهاربين من السجون والأحكام القضائية، الامر الذي ترجمه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، بشن حملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.
اندومى

مباحث التموين تداهم مخزن «إندومي» فاسدة في المقطم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من الشعر المستعار

أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن خلف محاولة تهريب كمية من خصل الشعر الطبيعي المستعار. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من دبي، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 30 كيلو جراما من خصل الشعر الطبيعي.
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أمن المنافذ يتصدى لجرائم التهريب الجمركي

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط 3 قضايا تهريب كالتالي: (ملابس أجنبية الصنع – مواد غذائية).
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في العمرانية

حريق بمحل ملاصق لغرفة محول كهرباء كاد أن يتسبب في كارثة مدوية بمنطقة العمرانية. البداية كانت بتلقي اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد دخان كثيف من محل تجاري بشارع جمال الدين الأفغاني بمنطقة العمرانية. على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية. المعاينة الأولية بينت أن المحل الذي شب به الحريق غير مرخص ولا تتوافر فيه اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وملاصق لغرفة محول كهرباء.
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خيانة وخوف وفضيحة.. مصرع طبيب قفز من الطابق 12 بالهرم

لقي طبيب بشري مصرعه متأثرا بإصابته بعد قفزه من الطابق الـ12 بمنطقة الهرم، هربًا من زوج عشيقته، وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بسقوط شخص من علو بمنور عقار بمنطقة مشعل بدائرة القسم، مصابا بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة، ومن خلال الفحص تبين وفاة طبيب بشري 44 عاما، من محافظة الفيوم، وتبين أن الطبيب كان متواجدا في الطابق الـ12 لدى سيدة، 28 عاما، خريجة كلية آداب، وتربطه بها علاقة غير مشروعة.
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من أعلى بنك بالدقي.. موظف يهدد بالانتحار: عايزين ينقلوني

في مشهد غريب، وقف موظف في بنك التنمية والائتمان الزراعي بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، اليوم الخميس، أعلى مبنى البنك، مهددا بالانتحار بإلقاء نفسه. وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا بالواقعة من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم الدقي، فانتقلت قوة أمنية بإشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، إلى جانب قوة من الإنقاذ البري، تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية إلى مكان الواقعة.
المتهمة (2)

انتقام بائعة شاي.. كواليس مقتل سائق وإلقاء جثته في النيل

رغم أنها في منتصف العشرينيات من عمرها، إلا أن "بائعة الشاي" اختصرت رحلتها بالحياة في التنقل بين ثلاث رجال حتى سقطوا معها في الجحيم، وكانت البداية عندما تزوجت من "جزار" وعاشت معه لفترة قبل أن يطلقها، لكنها لم تكن تتخيل حياتها بلا رجال، فانطلقت تبحث عن زوج آخر حتى أسقطت في شباكها "سائق"، ولسوء معاملته لها قررت الانفصال عنه، وهذه المرة لم تبحث عن الزوج الثالث بعد فشل زيجاتها من السائق والجزار، إذ سقطت في الوحل ودخلت في علاقة آثمة مع "عامل"، إلا أن ثمة جديد عكر عليها صفو حياتها، إذ دأب الزوج الثاني على ترديد شائعات عن سمعتها، لتقرر الانتق.ام.
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