تخرج 71 متدربا أفريقيا من أكاديمية الشرطة

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م

أكاديمية الشرطة

قامت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بتخريج دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجالي (الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الإنفجار - حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة) ، شارك فيها 71 مُتدرباً يمثلون 28 دولة أفريقية بحضور اللواء مدير مركز بحوث الشرطة، والسفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

ونقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات وزير الداخلية، ودعم ومُساندة سيادته الكاملة لكافة الجهود المبذولة فى هذا الجانب، وذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابةً عن مساعد وزير الداخلية رئيس الأكاديمية، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية بما يكفُل تنمية تلك

ونقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات وزير الداخلية، ودعم ومُساندة سيادته الكاملة لكافة الجهود المبذولة فى هذا الجانب، وذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابةً عن مساعد وزير الداخلية رئيس الأكاديمية، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يُسهم فى تحقيق أمن واستقرار شعوب القارة.



وتلقى المتدربون برنامجاً تعليمياً وتدريبياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال الأمن من الناحيتين العملية والنظرية، فضلاً عن البرنامج الثقافى الموازى للبرنامج التدريبى، والذى تضمن زيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة والجيزة تعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية بالإضافة لزيارتهم إلى مدينة الغردقة.







