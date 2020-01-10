أمن المنافذ يتصدى لجرائم التهريب الجمركي

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٠ م

منفذ جمركي

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط 3 قضايا تهريب كالتالي: (ملابس أجنبية الصنع – مواد غذائية).

وشملت الجهود ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وقضية تهريب مواد مخدرة. وفي مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائى، مخالفات سائقين).مروريا، تم تحرير 1228 مخالفة متنوعة مقابل تنفيذ 226

وشملت الجهود ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وقضية تهريب مواد مخدرة. وفي مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائى، مخالفات سائقين).



مروريا، تم تحرير 1228 مخالفة متنوعة مقابل تنفيذ 226 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات" أمكن ضبط 4 قضايا متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها وفق الاستراتيجية الموضوعة.



