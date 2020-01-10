68 مليار دولار حصيلة البنك الأهلي الدولارية منذ تحرير سعر الصرف

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي إن تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري يرجع الى زيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة ، مشيرا الى أن الحصيلة الدولارية للبنك منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 تبلغ 68 مليار دولار. وأضاف أبو الفتوح، أن مصر من أكثر الدول أمنا وأمانا في المنطقة، وبالتالي هي ميزة كبيرة تتمتع بها مصر، مما ساعد في تزايد حركة السياحة وعودة الأجانب للاستثمار في سوق الدين المحلي وراء انتعاش الموارد وزيادة المعروض من الدولار، كل ذلك أدى إلى تراجع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

وكان الدولار قد تراجع أمام الجنيه أمس ما بين 4-7 قروش في عدد من البنوك العاملة في مصر، مقارنة بمستواه أمس الأول "الأربعاء"، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري،وبنك مصر 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع.



