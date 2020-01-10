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عائشة بن أحمد:«الفلوس» نقلة مهمة فى مشوارى السينمائى

لدى 3 خطوط حمراء..رفضت تعليم رقص «السالسا» فى مصر.. و«نسر الصعيد» بطاقة معرفتى بالجمهور.. اتمنى العمل مع محمد رمضان مرة أخرى.. وندمت مرة واحدة على مسلسل
تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٤ م
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
رحلة عمرها 5 سنوات، وعد قطعته على نفسها بمزاحمة نجوم الصف الأول، حضرت إلى القاهرة قادمة من تونس الخضراء، طرقت عالم الدراما والسينما بحثا عن نجاح لاحت ملامحه فى الأفق بظهور أول بمسلسل "ألف ليلة وليلة" لتنهال عليها الأدوار وصولا إلى المحطة الأبرز لدى مشاركتها فى مسلسل "نسر الصعيد" وأضحت معه الفنانة الشابة عائشة بن أحمد حديث السوشيال ميديا لتتجه إلى السينما لتقدم شخصية "هايلة" بفيلم "الفلوس" الذى ينافس على شباك إيرادات موسم منتصف العام مع مجموعة كبليرة من الأفلام.
«التحرير» حاورت "عائشة" للوقوف على كواليس مشاركتها فى فيلم "الفلوس"، وتخوفها من حصر المنتجين لها فى دور بعينه، والأسباب التى قربتها إلى إتقان الرقص، وسبب ندرة أدوارها السينمائية. وإلى نص الحوار: - بداية.. حدثينا عن مشاركتك فى فيلم "الفلوس". الفيلم مختلف عن أعمالى السابقة، وشعرت أن شخصية
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توم-كروز

أفلام 2020.. توم كروز يعود بـ Top Gun: Maverick

عام جديد يبدأ بأحلام وطموحات على كل المستويات، وعلى مستوى السينما الأجنبية، نجد انتعاشة كبيرة، فهناك عدد من صناع السينما أعلنوا عن وجودهم في عام 2020، لتشهد المواسم الفنية منافسة قوية، فلدينا هذا العام أفلام من كل لون، دراما، أكشن، رومانسي، وغيرها، فمن قادر على أن يستحوذ على انتباه الجمهور، ويفوز بشباك التذاكر؟، 2020 ستجيبنا عن هذا السؤال. ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم أبرز أفلام 2020 التي أعلن عنها، ومن المتوقع أن يكون هناك عدد أفلام أكثر، ولكن صناعها متكتمون على تفاصيلها حتى الآن.
جميلة عوض

تعرف على ما حققه فيلم «بنات ثانوي» بعد يومي عرض

حقق فيلم "بنات ثانوي" إيرادات قدرها 572 ألفًا و856 جنيهًا بعد يومي عرض بالسينمات، ويتنافس الفيلم في دور العرض مع "الفلوس"، "الفيل الأزرق 2"، "ولاد رزق 2"، "يوم وليلة"، "إنت حبيبي وبس"، "دفع رباعي"، "استدعاء ولي عمرو"، "خيال مآتة"، "بيت ست". "بنات ثانوي".. تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، حيث يتعرض لما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذواتهن خلال مرحلة المراهقة ومنعطفاتها الخطيرة.
A Quiet Place

20 مليون مشاهدة لتريلر A Quiet Place II في 5 أيام

كشفت شركة باراماونت بيكتشرز المنتجة لفيلم A Quiet Place II، عن الإعلان الرسمي للجزء الثاني من العمل، والذى حقق رواجا كبيرا حتى تخطي أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد 5 أيام من نشره على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومن المقرر عرض العمل فى مصر قريبا. تدور أحداث فيلم A Quiet Place II في أعقاب الأهوال المميتة التي واجهتها عائلة أبوت داخل منزلهم من قبل، إذ يجب عليهم الآن مواجهة أهوال العالم الخارجي، في نفس الوقت الذي يواصلون فيه كفاحهم من أجل البقاء في صمت.
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تامر حسني - الفلوس

أبطال "الفلوس" لـ«التحرير»: جماهيرية العمل أمر متوقع

ينافس الفنان تامر حسني في موسم منتصف العام بفيلم "الفلوس" الذي تم تأجيل طرحه أكثر من مرة، دون إبداء أسباب، وتجاوزت إيرادات العمل 14 مليون جنيه منذ طرحه يوم 25 ديسمبر في دور العرض، ليتصدر شباك الإيرادات مبكرًا قبل طرح باقي أفلام الموسم تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية. تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
تامر حسني - الفلوس

أفلام «منتصف العام».. «الفلوس» في مواجهة «لص بغداد»

يسابق صناع أفلام موسم منتصف العام الوقت لخوض غمار السباق المُشتعل، إذ يشهد منافسة قوية بين عدد من النجوم الذين يبحثون عن صدارة إيرادات دور السينما، لا سيما المطرب تامر حسنى والفنانة هيفاء وهبى التى تطل على جمهورها بعد غياب 4 سنوات، إضافة إلى تحد جديد لمحمد إمام من خلال فيلم «لص بغداد»، إلى جانب كوكبة من النجوم الذيد يتواجدون فى أعمال تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والرعب، أيام قليلة وينطلق الماراثون الفنى الذى سيجيب عن السؤال الأبرز "من سيفوز بكعكة الإيرادات؟".
تامر حسني - الفلوس

«اورنچ مصر» ترعى أحدث أفلام النجم تامر حسني «الفلوس»

في إطار حرصها على رعاية الفن والثقافة ودعم الإبداع في مصر، قامت اورنچ مصر برعاية أحدث أفلام النجم الكبير تامر حسني "الفلوس"، يوم الاربعاء 24 ديسمبر الجاري بمول مصر، وسط حضور عدد كبير من مسئولي الشركة والفنانين والمبدعين وممثلي الصحافة والإعلام.وتأتي رعاية اورنچ مصر الحصرية للفيلم في ظل اهتمامها ومساندتها للأعمال التي تحظى بشغف واهتمام الجمهور المصري الذي يترقب بلهفة صدور هذا الفيلم منذ عدة أشهر. فيلم "الفلوس" هو ثاني التجارب السينمائية للمخرج اللبناني سعيد الماروق في مصر.
تامر حسنى

معي فنانين عمالقة.. تامر حسني يكشف كواليس «الفلوس»

كشف الفنان تامر حسني عن تفاصيل أحدث أعماله السينمائية "مش أنا" بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم، ماجد الكداوني وسوسن بدر وحلا شيحة. قال "حسني"، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه يحضر للفيلم الجديد من قصته، إلى جانب هو من يقوم بكتابة السيناريو والحوار الخاصين به، مشيرًا إلى أنه يقدم من خلاله مخرجة شابة وهي "سارة وفيق"، لافتا أنها متميزة في عملها ولها مستقبل باهر. وتابع: "يشارك معي عمالقة التمثيل فى مصر وهم ماجد الكدواني وسوسن بدر، والنجمة حلا شيحة التي تظهر لأول في فيلم بعد غياب سنوات طويلة عن جمهورها، بالإضافة لوجود الفنانة شيرين"، وتمنى أن يحقق الفيلم النجاح المطلوب وينال إعجاب الجمهور.
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