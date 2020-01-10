عائشة بن أحمد:«الفلوس» نقلة مهمة فى مشوارى السينمائى

لدى 3 خطوط حمراء..رفضت تعليم رقص «السالسا» فى مصر.. و«نسر الصعيد» بطاقة معرفتى بالجمهور.. اتمنى العمل مع محمد رمضان مرة أخرى.. وندمت مرة واحدة على مسلسل

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٤ م

رحلة عمرها 5 سنوات، وعد قطعته على نفسها بمزاحمة نجوم الصف الأول، حضرت إلى القاهرة قادمة من تونس الخضراء، طرقت عالم الدراما والسينما بحثا عن نجاح لاحت ملامحه فى الأفق بظهور أول بمسلسل "ألف ليلة وليلة" لتنهال عليها الأدوار وصولا إلى المحطة الأبرز لدى مشاركتها فى مسلسل "نسر الصعيد" وأضحت معه الفنانة الشابة عائشة بن أحمد حديث السوشيال ميديا لتتجه إلى السينما لتقدم شخصية "هايلة" بفيلم "الفلوس" الذى ينافس على شباك إيرادات موسم منتصف العام مع مجموعة كبليرة من الأفلام.

«التحرير» حاورت "عائشة" للوقوف على كواليس مشاركتها فى فيلم "الفلوس"، وتخوفها من حصر المنتجين لها فى دور بعينه، والأسباب التى قربتها إلى إتقان الرقص، وسبب ندرة أدوارها السينمائية. وإلى نص الحوار: - بداية.. حدثينا عن مشاركتك فى فيلم "الفلوس". الفيلم مختلف عن أعمالى السابقة، وشعرت أن شخصية

«التحرير» حاورت "عائشة" للوقوف على كواليس مشاركتها فى فيلم "الفلوس"، وتخوفها من حصر المنتجين لها فى دور بعينه، والأسباب التى قربتها إلى إتقان الرقص، وسبب ندرة أدوارها السينمائية. وإلى نص الحوار:

- بداية.. حدثينا عن مشاركتك فى فيلم "الفلوس".

الفيلم مختلف عن أعمالى السابقة، وشعرت أن شخصية "هايلة" التى أجسدها من خلال العمل جديدة وستضيف لى فى مشوارى الفنى، لذلك تحمست للوجود ضمن فريق العمل، إضافة إلى أننى أحببت العمل مع الأبطال المشاركين فى الفيلم، خاصة تامر حسنى الذى يمتلك جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى.

- هل تجسيدك لشخصية "هايلة" جاء خوفا من حصر المخرجين لكِ فى أدوار بعينها؟

بالفعل، شعرت الفترة الأخيرة بتصنيفى فى إطار معين، وقررت الذهاب إلى منطقة بعيدة عن التى جسدتها من قبل، فوجدت أن شخصية "هايلة" مناسبة تماما، وجمعتنى جلسات تحضير مع المخرج حول ردود أفعالها فى الحزن والفرح، وتعبيرات الوجه فى لحظات الصمت، لأن غالبية المشاهد التى أظهر خلالها صامتة، فكان التحدى أن تتغلب المشاعر على الصمت وتصل للجمهور.

- كيف رأيتِ العمل مع زينة وتامر حسنى؟

تامر حسنى من أكثر الفنانين الذين يهتمون بتفاصيل أبطال العمل، ويمنحهم قدرا كبيرا من الدعم لإخراج أفضل ما لديهم، أما زينة فكانت تهتم بتفاصيل ومظهر شخصيتى الذى سأظهر به فى العمل، إلى جانب هذا فهى جميلة وصريحة جدا دون الاهتمام برد الفعل.

- ظهرت فى بداية الفيلم ترقصين.. هل خضعتِ لتدريبات؟

لا، أنا أرقص منذ الصغر، وبلغت مستوى عاليا جدا، وأتعلم أشياء جديدة دائما، وحينما وصلت لمصر طلب منى البعض تقديم دروس "سالسا"، لكنى رفضت، لكن التمثيل أمر جديد عليَّ، وكثيرون أخبرونى أننى يخرج منى طاقة كبيرة حينما أرقص بشكل أكثر من التمثيل.

- ماذا عن الخطوط الحمراء بالنسبة لك؟

لن أقبل أن أكرر نفسى أو اختيار دور لن أضيف له أو مجرد الوجود فقط، لذلك أختار أدوارى بعناية.

- ما سبب قلة أدوارك السينمائية فى مصر؟

قدمت إلى مصر للعمل كممثلة سينما، ولكن اندمجت مع الدراما وحققت بها نجاحا كبيرا، وأشعر أن فيلم "الفلوس" خطوة مهمة لى، خاصة أن السينما لها رونق خاص، ونجاحى فى السينما هو الأهم.

- اعترض البعض على وجودك كعضوة لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة السينمائى لقلة خبرتك السينمائية.. ما ردك؟

معذورون لأنهم لم يروا ما قدمته فى تونس، لقد حصلت على جوائز وقدمت الكثير من الأعمال هناك، لكن الجمهورى المصرى لم يعرفنى جيدا إلا عبر "نسر الصعيد".

- كيف ترين موجة الانتقادات التى تعرضت لها مؤخرا؟

هذا أمر عادى، الكثير من الفنانين يتعرضون لانتقادات فى بداية نجاحهم، وهذا الأمر لم يغضبنى، ومصر بالنسبة لى مريحة فى العمل، وبها فرص كثيرة وتحترم الفنان صاحب الموهبة بخلاف تونس فالإنتاج هناك ضعيف، ولم يكن لدينا حرية الاختيار، أما هنا فالفرص كثيرة. وندمت مرة واحدة على مسلسل قدمته فى شهر رمضان لا أحب ذكر اسمه، ولن أكرر الأمر مرة أخرى.

- هل تقبلين البطولة المطلقة إذا عُرضت عليك الآن؟

الأمر مبكر عليَّ، لكن إذا عُرض على بطولة فيلم يشارك فى المهرجانات لاحقا سأوافق على الفور.

- ماذا عن أعمالك الفنية فى تونس؟

راضية جدا عن اختياراتى ومشوارى الفنى الذى بدأ فى تونس، فقدمت فيلما سوريا بعنوان "صديقى الأخير"، وآخر بطولتى بعنوان "خميس عشية"، وقدمت مسلسلا حقق نجاحا كبيرا، إضافة إلى عروض مسرحية، وبعدها حضرت إلى مصر، وشاركت فى فيلم مع المخرج الراحل سمير سيف بعنوان "أغسطينوس ابن دموعها".

- من الفنان الذى تريدين العمل معه؟

كثيرون منهم الزعيم عادل إمام، والنجم يحيى الفخرانى، وكريم عبد العزيز ومصطفى شعبان، وتكرار التجربة مع محمد رمضان، وأفكر فى اقتحام عالم المسرح.

- حدثينا عن هواياتك المفضلة بعيدا عن التمثيل.

خلال إقامتى فى مصر أحب مشاهدة الأفلام، والقراءة والجلوس مع القطط، لكن فى تونس أحب جلسات الأصدقاء.

- ماذا عن أعمالك القادمة؟

أشارك فى فيلم "توأم روحى" مع الفنان حسن الرداد، وتشاركنى البطولة النسائية الفنانة أمينة خليل، كما أننى أمتلك عروضا أخرى قيد التفكير.