جريمة

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من الشعر المستعار

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن خلف محاولة تهريب كمية من خصل الشعر الطبيعي المستعار. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من دبي، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 30 كيلو جراما من خصل الشعر الطبيعي.
وأشار إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.

حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن القاهرة يداهم أوكار السلاح والكيف في المطرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط الخارجين على القانون وحائزى ومتجرى الأسلحة النارية "غير المرخصة"، وحائزى ومتجرى المواد المخدرة، والهاربين من السجون والأحكام القضائية، الامر الذي ترجمه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، بشن حملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.
اندومى

مباحث التموين تداهم مخزن «إندومي» فاسدة في المقطم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
جمارك- سفاجا (2)

أمن المنافذ يتصدى لجرائم التهريب الجمركي

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط 3 قضايا تهريب كالتالي: (ملابس أجنبية الصنع – مواد غذائية).
اكاديمية-الشرطة

تخرج 71 متدربا أفريقيا من أكاديمية الشرطة

قامت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بتخريج دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجالي (الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الإنفجار - حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة) ، شارك فيها 71 مُتدرباً يمثلون 28 دولة أفريقية بحضور اللواء مدير مركز بحوث الشرطة، والسفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.
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مطار-القاهرة (4)

«ماريجوانا وطائرة تصنت».. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة

تمكن جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من إحباط محاولتي تهريب طائرة تنصت وتجسس وكمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكبين قادمين من نيويورك. المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، إذ تم الاشتباه في راكب أمريكي الجنسية يمني الأصل، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 6 أكياس بها كمية من مادة الماريجوانا المخدرة و6 سجائر محشوة بمواد مخدرة معدة ومجهزة للتعاطي.
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إحباط تهريب أقراص مخدرة في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عددًا من الأقراص المخدرة والمحظور إستيرادها أوتصديرها أو حيازتها طبقا لجداول قانون مكافحة المخدرات. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة رقم 760 القادمة من كوبنهاجن، حيث تم الإشتباه في راكب دنماركي من أصل لبناني قادم من الدانمارك، إذ قرر مدير الجمرك تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة «الأكس راي» فتم تأكيد الإشتباه.
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إحباط تهريب حشيش وماريجوانا في مطار القاهرة

أحبطت قوات الأمن وسلطات التفتيش بجمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة راكب جلب كمية من مخدر الحشيش والماريجوانا، داخل عبوة مكملات عذائية، إذ تبين خلال مرور متعلقاته على جهاز فحص الأشعة وجود مطحنة صغيرة، بما أثار الريبة فى استخدامها لطحن المواد المخدرة، وتم استيقاف الراكب وتفتيش أغراضه، وتبين حيازته عبوة ظاهرة على جهاز فحص المتعلقات عبارة عن مكملات غذائية، وبإفراغ محتواها تبين احتوائها على كمية من مخدري الحشيش والماريجوانا مغلفة دسها وسط المكملات.
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سلاح وحشيش.. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولتي تهريب مخدرات وسلاح بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر أولى المحاولات كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب المتخلفة القادمة من النمسا، تبين وجود جسم غريب يشبه السلاح أثناء تمرير حقائب راكب مصري على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، وبتفتيش حقائبه تبين وجود طبنجة من النوع القابل للتعديل لسلاح ناري مخبأ داخل حقيبته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 148 لسنة 2019.
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