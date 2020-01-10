جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من الشعر المستعار

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م

مطار القاهرة

أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن خلف محاولة تهريب كمية من خصل الشعر الطبيعي المستعار. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من دبي، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 30 كيلو جراما من خصل الشعر الطبيعي.

وأشار إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.



