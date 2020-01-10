زاهي حواس: المعابد اليهودية جزء من تراث مصر

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م

زاهي حواس

أكد عالم المصريات الدكتور زاهى حواس ان المعابد اليهودية بمصر تعد جزءا من التراث المصري، مشيدا بأعمال ترميم معبد (إلياهو هانبي) بالإسكندرية والتى قام بها نخبة من الأثريين والمرممين المصريين. وأوضح حواس، اليوم بمناسبة الانتهاء من أعمال ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية، أنه عندما تولى مسئولية الآثار عام 2002 كانت المعابد اليهودية مهملة ومهدمة، مشيرا الى ان أعمال ترميمه وتطويره تأتي ضمن اهتمام الحكومة المصرية للحفاظ علي جميع آثارها وتراثها سواء كان فرعونيًا أو يهوديًا أو قبطيًا أو إسلاميًا، وتوليها نفس الأهمية.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مساء اليوم المعبد اليهودي بالإسكندرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره بتكلفة 67 مليون جنيه.