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كاتب لبناني: أردوغان يرسل ميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م
أردوغان
أردوغان
أكد الكاتب الصحفي اللبناني، يحيى أحمد الكعكي، أن إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات عسكرية وميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا، يأتي في سياق مؤامرة تستهدف إضعاف مصر، وفرض أردوغان لنفسه والمساومة للحصول على ما يريده من غاز البحر المتوسط. وأشار الكاتب، في مقال بعنوان "ليبيا لليبيين" بصحيفة الشرق اللبنانية في عددها الصادر اليوم، إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود السياسية، خصوصا من جانب مصر لمواجهة تداعيات الموقف سعيا لاحتواء الأوضاع في ليبيا في إطار تسوية سياسية شاملة، فإن الرئيس التركي يعمل على تقويض تلك الجهود، عبر إرسال قواته العسكرية وفلول تنظيمي الإخوان وداعش الإرهابيين المهزومين في سوريا.
وقال إن أردوغان بهذه التصرفات العدوانية أجاب على السؤال الذي كان مطروحا على المستوى الدولي ككل والمتمثل في "إلى أين سيذهب الدواعش وغيرهم بعد حالة الهدوء والاستقرار في سوريا؟"، لافتا إلى أن الخطة التآمرية التي ينفذها الرئيس التركي تحظى بتمويل كبير من قبل قطر ويشارك في تنفيذها تنظيم الإخوان الإرهابي.وشدد
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العراق

احتجاجًا على القصف.. استدعاء السفير الإيراني بالعراق

قالت وزارة الشؤون الخارجية العراقية، في بيان لها مساء اليوم الخميس، إنها استدعت السفير الإيراني لإبلاغه رفض العراق ضرب قواعد عسكرية على أراضيه وأنه يعتبر الإجراء خرقا لسيادته، مضيفه أن استدعاء المسؤول الإيراني يأتي في سياق الضربات الصاروخية الانتقامية التي شنتها طهران. وكانت مصادر أمنية عراقية، قالت مساء اليوم الخميس، إن صاروخا سقط بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا.
انفجار-فى-العراق

«بدون إصابات».. سقوط صاروخ قرب قاعدة أمريكية بالعراق

قالت مصادر أمنية، إن صاروخا سقط مساء اليوم الخميس بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا. وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء أمس، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.
الحرب-في- سوريا (8)

مقتل 3 عسكريين أتراك في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

قتل 3 عسكريين أتراك في انفجار سيارة مفخخة بقرية الأربعين في ريف مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، وفقًا لروسيا اليوم. وأوفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في وقت سابق من اليوم، سقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية. ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين".
الجيش العراقي

أول بيان من الجيش العراقي على استهداف مقر الحكومة

أصدر الجيش العراقي بيانًا، اليوم الأربعاء، قال فيه، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، مضيفًا: «سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم التفاصيل لاحقا». وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء اليوم، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.
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سعيد قيس

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها للهجوم على ليبيا

قالت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد، أن تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس، جاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ركزت بشكل خاص على الأوضاع في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيرسل قوات إلى هناك لمقاتلة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لاستعادة العاصمة طرابلس من الميليشيات المتحالفة مع أنقرة، وفقًا لسكاي نيوز.
اردوغان (3)

الرئيس التركي يُعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».
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مفتي حكومة الوفاق: التحالف مع تركيا شرعي لأنها دولة مسلمة

قال الدكتور الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، إن «التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة، والله تعالى يقول "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"، وأيضا بالقانون، لأن الجهة التي قامت به هي الحكومة المعترف بها دوليا، ولأنه لصد عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن».
اردوغان والسراج - ليبيا

رحلات طيران غير مسجلة.. تفاصيل جديدة تفضح نقل تركيا مقاتلين إلى ليبيا

كشف إذاعة "RFI" الفرنسية، تفاصيل جديدة عن الدور الخفي الذي تلعبه تركيا داخل الأراضي الليبية، إذ أكدت أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، تضاعف بشكل ملحوظ، وهو ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج، بحسب سكاي نيوز التي أوضحت أن الإذاعة الفرنسية نقلت عن مصادر لم تسمها، أن مطار معيتيقة في طرابلس شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة، وأن شركة الطيران "الإفريقية" الليبية هي التي تولت نقل هؤلاء المرتزقة، إضافة إلى شركة طيران "الأجنحة" المملوكة للمتشدد الليبي المقيم في تركيا، عبد الحكيم بلحاج.
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