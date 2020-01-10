كاتب لبناني: أردوغان يرسل ميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م

أردوغان

أكد الكاتب الصحفي اللبناني، يحيى أحمد الكعكي، أن إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات عسكرية وميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا، يأتي في سياق مؤامرة تستهدف إضعاف مصر، وفرض أردوغان لنفسه والمساومة للحصول على ما يريده من غاز البحر المتوسط. وأشار الكاتب، في مقال بعنوان "ليبيا لليبيين" بصحيفة الشرق اللبنانية في عددها الصادر اليوم، إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود السياسية، خصوصا من جانب مصر لمواجهة تداعيات الموقف سعيا لاحتواء الأوضاع في ليبيا في إطار تسوية سياسية شاملة، فإن الرئيس التركي يعمل على تقويض تلك الجهود، عبر إرسال قواته العسكرية وفلول تنظيمي الإخوان وداعش الإرهابيين المهزومين في سوريا.

وقال إن أردوغان بهذه التصرفات العدوانية أجاب على السؤال الذي كان مطروحا على المستوى الدولي ككل والمتمثل في "إلى أين سيذهب الدواعش وغيرهم بعد حالة الهدوء والاستقرار في سوريا؟"، لافتا إلى أن الخطة التآمرية التي ينفذها الرئيس التركي تحظى بتمويل كبير من قبل قطر ويشارك في تنفيذها تنظيم الإخوان الإرهابي.وشدد