مباحث التموين تداهم مخزن «إندومي» فاسدة في المقطم

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٩ م

إندومي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت الحملات عن ضبط 1003 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مدير مصنع للصناعات الغذائية بالقطامية لحيازته (1,320) طن لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمقطم؛ لحيازته 90 ألفا و800 عبوة شعرية سريعة التحضير معبأة داخل عبوات مدون



أسفرت الحملات عن ضبط 1003 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مدير مصنع للصناعات الغذائية بالقطامية لحيازته (1,320) طن لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمقطم؛ لحيازته 90 ألفا و800 عبوة شعرية سريعة التحضير معبأة داخل عبوات مدون عليها اسم إحدى العلامات التجارية بدون مستندات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.



وشملت الجهود ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بالمرج؛ لحيازته 3 أطنان منظفات صناعية ومواد كيماوية "صودا كاوية، مطهر- صابون سائل" معبأه داخل براميل مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" و1590 عبوة منظفات صناعية "متعددة الأغراض بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.



