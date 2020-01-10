جريمة

أمن القاهرة يداهم أوكار السلاح والكيف في المطرية

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م
حملة أمنية
حملة أمنية
جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط الخارجين على القانون وحائزى ومتجرى الأسلحة النارية "غير المرخصة"، وحائزى ومتجرى المواد المخدرة، والهاربين من السجون والأحكام القضائية، الامر الذي ترجمه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، بشن حملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.
أسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالى: ضبط 12 قطعة سلاح نارى وذخائر عبارة عن (بندقية آلية - 4 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - 11 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة)، وضبط 13 قطعة سلاح أبيض.وضبط 20 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها الآتى (كمية من مخدر الحشيش وزنت
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اندومى

مباحث التموين تداهم مخزن «إندومي» فاسدة في المقطم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
مطار-القاهرة (2)

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من الشعر المستعار

أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن خلف محاولة تهريب كمية من خصل الشعر الطبيعي المستعار. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من دبي، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 30 كيلو جراما من خصل الشعر الطبيعي.
جمارك- سفاجا (2)

أمن المنافذ يتصدى لجرائم التهريب الجمركي

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط 3 قضايا تهريب كالتالي: (ملابس أجنبية الصنع – مواد غذائية).
اكاديمية-الشرطة

تخرج 71 متدربا أفريقيا من أكاديمية الشرطة

قامت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بتخريج دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجالي (الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الإنفجار - حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة) ، شارك فيها 71 مُتدرباً يمثلون 28 دولة أفريقية بحضور اللواء مدير مركز بحوث الشرطة، والسفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.
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حملة-الأمن-العام

يد تؤمن وأخرى تلاحق المجرمين.. 24 ساعة مداهمات أمنية

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - 12 بندقية خرطوش - 6 طبنجات - 31 فرد خرطوش)، بحوزة 40 متهما و205 قطع سلاح أبيض و125 طلقة مختلفة الأعيرة.
مخدر-الحشيش (2)

سقوط عصابة بتهمة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة المخدرات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية مُكبرة خلال الأربعة أيام الماضية، استهدفت خلالها محيط الأكشاك والكافيتريات على مستوى الجمهورية لضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، لحماية الشباب وحفظ الأمن، وذلك عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والكافيتريات.
سقوط-أسانسير

إنقاذ سيدة تعطل بها مصعد عقار في القاهرة الجديدة

لا يقتصر دور جهاز الشرطة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بشتى ربوع البلاد، بل يشمل دورا اجتماعيا من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن خاصة رجال الإنقاذ البري بإدراة الحماية المدنية الأمر الذي ظهر جليا بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وتحديدا تعطل مصعد كهربائي وبداخله محتجزين، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تستلزم مساعدة أجهزة الأمن
قوات-الشرطة (1)

استعدادا للكريسماس.. كواليس 7 أيام مداهمات أمنية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وجهت حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي.
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