أمن القاهرة يداهم أوكار السلاح والكيف في المطرية

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م

حملة أمنية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط الخارجين على القانون وحائزى ومتجرى الأسلحة النارية "غير المرخصة"، وحائزى ومتجرى المواد المخدرة، والهاربين من السجون والأحكام القضائية، الامر الذي ترجمه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، بشن حملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.

أسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالى: ضبط 12 قطعة سلاح نارى وذخائر عبارة عن (بندقية آلية - 4 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - 11 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة)، وضبط 13 قطعة سلاح أبيض.وضبط 20 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها الآتى (كمية من مخدر الحشيش وزنت

أسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالى: ضبط 12 قطعة سلاح نارى وذخائر عبارة عن (بندقية آلية - 4 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - 11 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة)، وضبط 13 قطعة سلاح أبيض.



وضبط 20 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها الآتى (كمية من مخدر الحشيش وزنت 420 جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 320 جرام - كمية من مخدر الفودو وزنت 55 جرام - 219 قرصا مخدرا).

ضبط قضية سرقة، وضبط 31 قضية تموينية متنوعة، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.



وشملت الجهود ضبط 44 قضية مصنفات متنوعة، و9 محلات إنترنت إضافة إلى تنفيذ 52 حكما قضائيا متنوعا بينهم "حكمين بالسجن المؤبد". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



