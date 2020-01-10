القوات المسلحة تنفذ المناورة العسكرية «قادر 2020»

تحرير:التحرير ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م

القوات المسلحة

تنفذ القوات المسلحة خلال الأيام القليلة المقبلة المرحلة النهائية من المناورة "قادر 2020"، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الإستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط، فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة.

ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية فى توقيت متزامن.وتعد المناورة "قادر 2020" تأكيدا