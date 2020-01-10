«قادر 2020».. مناورة عسكرية شاملة لحماية مقدرات وثروات الوطن

تحرير:أميرة إبراهيم ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م

القوات المسلحة

«إن شاء الله جيشنا قادر على حماية مقدرات الوطن»، هكذا جاءت الرسالة الثالثة من جيش مصر العظيم لكل من يلوح بذراع القوة والبلطجة السياسية، إذ كشفت المؤسسة العسكرية قبل قليل، عن تنفيذ القوات المسلحة المصرية مناورة عسكرية بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثا للقوات المسلحة، وهي المناورة الثالثه من نوعها منذ اندلاع فتيل التصعيد العسكري في المنطقة، وحملت اسم كودي (قادر 2020)، وتم تنفيذها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأوضح بيان عسكري، أن المناورة التي تتم في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة، قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة، مضيفا أن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة