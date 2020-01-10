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«قادر 2020».. مناورة عسكرية شاملة لحماية مقدرات وثروات الوطن

تحرير:أميرة إبراهيم ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
«إن شاء الله جيشنا قادر على حماية مقدرات الوطن»، هكذا جاءت الرسالة الثالثة من جيش مصر العظيم لكل من يلوح بذراع القوة والبلطجة السياسية، إذ كشفت المؤسسة العسكرية قبل قليل، عن تنفيذ القوات المسلحة المصرية مناورة عسكرية بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثا للقوات المسلحة، وهي المناورة الثالثه من نوعها منذ اندلاع فتيل التصعيد العسكري في المنطقة، وحملت اسم كودي (قادر 2020)، وتم تنفيذها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
وأوضح بيان عسكري، أن المناورة التي تتم في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة، قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة، مضيفا أن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة
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سامح-شكرى (1)

مصر ترد على بيان إثيوبيا عن سد النهضة: مغالطات وتضليل.. ولن نتهاون

أصدرت مصر بيانا شديد اللهجة، أدانت فيه رد الفعل الصادر من أديس أبابا بشأن المفاوضات الأخيرة بخصوص سد النهضة والتي آلت نتائجها إلى الفشل، إذ أكدت جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية، بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير الجاري، في أديس أبابا، قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين، لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
زاهي حواس

زاهي حواس: المعابد اليهودية جزء من تراث مصر

أكد عالم المصريات الدكتور زاهى حواس ان المعابد اليهودية بمصر تعد جزءا من التراث المصري، مشيدا بأعمال ترميم معبد (إلياهو هانبي) بالإسكندرية والتى قام بها نخبة من الأثريين والمرممين المصريين. وأوضح حواس، اليوم بمناسبة الانتهاء من أعمال ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية، أنه عندما تولى مسئولية الآثار عام 2002 كانت المعابد اليهودية مهملة ومهدمة، مشيرا الى ان أعمال ترميمه وتطويره تأتي ضمن اهتمام الحكومة المصرية للحفاظ علي جميع آثارها وتراثها سواء كان فرعونيًا أو يهوديًا أو قبطيًا أو إسلاميًا، وتوليها نفس الأهمية.
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فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.. المالية ترد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة المالية بفرض ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.
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حقيقة انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية.. الزراعة ترد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد على أيٍ من الحدود المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى كإجراء احترازي وتنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسبا لأي هجوم مفاجئ للجراد.
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تامر-امين (2)

تامر أمين: مصر دولة في ضهرها شعب ودي معادلة متتكسرش

قال الإعلامي تامر أمين، إن المصريين لديهم ثقة عمياء في جيشهم وفي قوتهم وصلابتهم، فضلا على ثقتهم في القيادة السياسية، متابعًا: «مصر دولة في ضهرها شعب، ودي معادلة متتكسرش». وأضاف «أمين»، خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على فضائية «النهار»، اليوم الثلاثاء، إن مصر محفوظة بتوفيق وحماية الله، وجيشها القوي العريق، ووجود الرجال الوطنيون مثل البابا تواضروس، حيث أن الكنيسة المصرية كانت دائما مصنع للرجال، ومدرسة للوطنية.
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تدمير 12 فتحة نفق بسيناء.. جهود حرس الحدود في 2019

أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" يقول فيه: "في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الحدود الاستراتيجية، تقوم قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية بتأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5 آلاف و560 كيلومترا تقريبا منهم 2640 كيلومتر حدود برية و2920 كيلو متر حدود ساحلية، وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكبارى والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة".
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السيسي: القوات المسلحة مسئولة عن مدنية الدولة بنص الدستور

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة مسئولة عن الأمن القومي والحفاظ على الدولة المصرية ومنعها من السقوط والحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها.
مدير إدارة التجنيد

دفعة مجندين أبريل 2020 تستعد

أصدر مدير إدارة التجنيد والتعبئة إعلانا أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم 25 ديسمبر 2019. وخلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم أشار إلى أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى صدّق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2020 وفقا لشروط تتعلق بسنة الميلاد والمؤهل الدراسي وسنة التخرج.
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