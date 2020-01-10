«قادر 2020».. مناورة عسكرية شاملة لحماية مقدرات وثروات الوطن
تحرير:أميرة إبراهيم
١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م
القوات المسلحة
«إن شاء الله جيشنا قادر على حماية مقدرات الوطن»، هكذا جاءت الرسالة الثالثة من جيش مصر العظيم لكل من يلوح بذراع القوة والبلطجة السياسية، إذ كشفت المؤسسة العسكرية قبل قليل، عن تنفيذ القوات المسلحة المصرية مناورة عسكرية بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثا للقوات المسلحة، وهي المناورة الثالثه من نوعها منذ اندلاع فتيل التصعيد العسكري في المنطقة، وحملت اسم كودي (قادر 2020)، وتم تنفيذها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
وأوضح بيان عسكري، أن المناورة التي تتم في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة، قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة، مضيفا أن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة
وأوضح بيان عسكري، أن المناورة التي تتم في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة، قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة، مضيفا أن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات شاركت في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.
ومن المقرر، تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن.
وتعد المناورة (قادر 2020) تأكيدا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية.