جريمة

ضبط عاطل بحوزته 40 ألف قرص تامول في البحيرة (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٥ م
قوات الشرطة - أرشيفية
قوات الشرطة - أرشيفية
ضربات أمنية ناجحة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على "عاطل"، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، تخصص نشاطه فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه، مُتخذا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبحوزته 40000 قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار،
اقرأ المزيد
نانسي- عجرم- مع -زوجها (5)

زوجة قتيل الفيلا لـ«نانسي عجرم وزوجها»: الله لا يسامحكن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسجيلا صوتيًا منسوب لفاطمة الموسى، زوجة الشاب السوري محمد الموسى، الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج المطربة نانسي عجرم، في حادث الفيلا فجر الأحد الماضي، وقالت زوجة القتيل في التسجيل الذي نشره موقع "فوشيا": "أنا فاطمة الموسى زوجة المغدور محمد الموسى، أم اليتيمين حسن وجواد، أنا بحمّل مقتل زوجي إلي فادي الهاشم وزوجته.. خلوا كل العالم يسمعني، زوجي حكى لي أنه كان بيعمل عندهم".
نانسي- عجرم- مع -زوجها (4)

17 طلقة ومسدس حربي.. مفاجآت في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

ما زالت تداعيات حادث فيلا الفنانة نانسي عجرم مستمرة، إذ حمل تقرير مفصل للطب الشرعي اللبناني مفاجآت أظهرت أن الشاب السوري محمد حسن الموسى، 23 عاما، الذي قتل على يد فادي الهاشم زوج نانسي، أصيب بـ17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده، وكشف تقرير الطبيب الشرعي، أماكن إصابة القتيل، وهي: "طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر"، وأن الطلقات جميعها من مسدس حربي، وأسفرت عن وفاة الشاب.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن القاهرة يداهم أوكار السلاح والكيف في المطرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط الخارجين على القانون وحائزى ومتجرى الأسلحة النارية "غير المرخصة"، وحائزى ومتجرى المواد المخدرة، والهاربين من السجون والأحكام القضائية، الامر الذي ترجمه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، بشن حملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.
اندومى

مباحث التموين تداهم مخزن «إندومي» فاسدة في المقطم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
اقرأ المزيد من الأخبار
مطار-القاهرة (4)

«ماريجوانا وطائرة تصنت».. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة

تمكن جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من إحباط محاولتي تهريب طائرة تنصت وتجسس وكمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكبين قادمين من نيويورك. المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، إذ تم الاشتباه في راكب أمريكي الجنسية يمني الأصل، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 6 أكياس بها كمية من مادة الماريجوانا المخدرة و6 سجائر محشوة بمواد مخدرة معدة ومجهزة للتعاطي.
المتهم- فى -مذبحة- كفر- الدوار (4)

«الضحايا والجزار».. مشاهد في مذبحة «أسرة كفر الدوار»

حالة من الحزن ارتسمت ملامحها على وجوه أهالي عزبة «الشيخ علي»، التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، والتي تحولت إلى سرداق عزاء كبير، إذ شهدت القرية أبشع جريمة قتل ربما في تاريخها راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة مابين الطعن والحرق، الجريمة التي زلزلت البحيرة مازال تلقي بظلالها الحزينة ما بين تحقيقات تجريها النيابة وأهالي الضحايا، مطالبين بإعدام القاتل التي نجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليه في غضون ساعات من إرتكاب الواقعة وتقديمه للنيابة التي أمرت بحبسه.
فتاة- المنصورة (2)

ضبط 6 طلاب وعامل.. تطورات التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة المنصورة، ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بالدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، إذ ظهر في الفيديو فتاة ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، تعرضت للتحرش على يد عدد كبير من الشباب، وهي تصرخ وسط الشارع، ما دفع بعض الشباب إلى دفعها داخل سيارة بهدف إخراجها بعيدا عن هذا التجمع.
قوات-الشرطة (3)

إحباط تهريب 3 أطنان بانجو وضبط كوكايين بـ7 ملايين جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في القبض على عنصرين إجراميين تخصصا فى الاتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وهما عاطلين، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطهما فى كمين بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]