ضبط عاطل بحوزته 40 ألف قرص تامول في البحيرة (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٥ م

قوات الشرطة - أرشيفية

ضربات أمنية ناجحة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على "عاطل"، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، تخصص نشاطه فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه، مُتخذا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبحوزته 40000 قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار،