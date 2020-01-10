رياضة

فايلر يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم وسبب الإصابات

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٢ م
فايلر
فايلر
قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي غدا السبت، خاصة أنه بات يدرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، بعدما سبق ولعب ضده في الجولة السابقة، بجانب علمه ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير الفني.
وأضاف فايلر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي أمام بلاتينيوم، أن الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة ناتجة عن ضغط المباريات وخوض عدد كبير من اللقاءات خلال فترة زمنية قصيرة، لكن الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على تعويض هذه الغيابات، موضحًا أن هناك عددًا من اللاعبين حصل على
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محسن صالح ينتقد عمرو الجنايني بسبب حفل الكاف

علق محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على تسلم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، جائزة أفضل اتحاد إفريقي خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، بسهل حشيش بالغردقة. وانتقد رئيس لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، موقف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري حاليًا، وكتب صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم كأفضل اتحاد في إفريقيا هل يقصد به أعضاء الاتحاد السابقين أم اللاحقين؟".
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ماني.. تضحيات مالية هائلة ودرب من الخيال

تم تتويج المهاجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 2019 بالغردقة، لكن قبل سنوات لم يكن الكثيرون يعتقدون أن ابن قرية بامبالي، وهي قرية على ضفاف نهر كاسامانس، سيجلس على عرش كرة القدم الإفريقية. كان بإمكان ماني أن يسير على خطى والده، وهو إمام وداعية إسلامي، لكنه وضع قواعده وقرر السير عليها؛ أراد أن يكون لاعب كرة قدم، ورغم معارضة عائلته بشدة هذه الفكرة، لكنه تقدم إليها، والآن يحصد الثمار بصورة واضحة للجميع.
مصطفى محمد

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو

يستضيف نادي الزمالك، فريق زيسكو يونايتد بطل زامبيا، على استاد السلام، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ7 نقاط، فيما يأتي زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويملك كل منهما نقطتين.
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13 قرارًا في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا، مساء اليوم الإثنين، بفرع النادي بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية:
الأهلى- وبلاتينيوم‎ (7)

هل يكون كهربا ضحية إصابة سعد سمير؟

تسبب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ورطة للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن تأكد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا، لتتعقد الأمور أمام الجهاز الفني بعدما طلب فايلر التعاقد مع مهاجم أجنبي وتمسك بهذا الأمر حتى بعد تعاقد الأهلي مع كهربا وبالفعل دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع النيجيري بيلسيج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري والذي رشحه فايلر للانضمام للأهلي وبعد إصابة سعد سمير أصبح الفريق في حاجة إلى ضم مدافع جديد.
الاهلى والاتحاد السكندري (30)

أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وزعيم الثغر

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز. ويتصدر النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري ريني فايلر، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة، (جمعهم من 7 مواجهات، وسجل الفريق 19 هدفًا فيما استقبلت شباكه هدف وحيد). فيما يحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 6 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 12 هدفًا،ـ فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.
بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

فايلر يتمسك بالتعاقد مع بليسينج إليكي

أبلغ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأحمر، رفضه للمهاجمين التي تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط الهجوم بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل. وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل أروقة النادي الأهلي أن مدير التعاقدات عرض على المدير الفني عدة مهاجمين أجانب من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي ورفضهم السويسري جميعهم.
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