فايلر يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم وسبب الإصابات
تحرير:أحمد سعيد
١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٢ م
فايلر
قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي غدا السبت، خاصة أنه بات يدرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، بعدما سبق ولعب ضده في الجولة السابقة، بجانب علمه ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير الفني.
وأضاف فايلر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي أمام بلاتينيوم، أن الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة ناتجة عن ضغط المباريات وخوض عدد كبير من اللقاءات خلال فترة زمنية قصيرة، لكن الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على تعويض هذه الغيابات، موضحًا أن هناك عددًا من اللاعبين حصل على
وأضاف فايلر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي أمام بلاتينيوم، أن الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة ناتجة عن ضغط المباريات وخوض عدد كبير من اللقاءات خلال فترة زمنية قصيرة، لكن الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على تعويض هذه الغيابات، موضحًا أن هناك عددًا من اللاعبين حصل على فرصته في اللعب بعد هذه الإصابات.
وأكد أن الأهلي استعد جيدًا لتلك المباراة، رغم طول الرحلة من القاهرة إلى بولاوايو، حيث إن الهدف هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مضيفا أن الأجواء في إفريقيا تحيط بها ظروف صعبة، لكن الأهلي يمتلك خبرات قادرة على تخطي الصعاب، لافتا إلى جاهزية مروان محسن للمباراة بعد شعوره ببعض الآلام في القدم.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في المباراة المقرر إقامتها غدًا السبت في بولاوايو، ضمن الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.