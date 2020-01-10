فايلر يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم وسبب الإصابات

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٢ م

فايلر

قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي غدا السبت، خاصة أنه بات يدرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، بعدما سبق ولعب ضده في الجولة السابقة، بجانب علمه ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير الفني.

وأضاف فايلر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي أمام بلاتينيوم، أن الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة ناتجة عن ضغط المباريات وخوض عدد كبير من اللقاءات خلال فترة زمنية قصيرة، لكن الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على تعويض هذه الغيابات، موضحًا أن هناك عددًا من اللاعبين حصل على