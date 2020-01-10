جريمة

17 طلقة ومسدس حربي.. مفاجآت في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٣ م
نانسي وزوجها
نانسي وزوجها
ما زالت تداعيات حادث فيلا الفنانة نانسي عجرم مستمرة، إذ حمل تقرير مفصل للطب الشرعي اللبناني مفاجآت أظهرت أن الشاب السوري محمد حسن الموسى، 23 عاما، الذي قتل على يد فادي الهاشم زوج نانسي، أصيب بـ17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده، وكشف تقرير الطبيب الشرعي، أماكن إصابة القتيل، وهي: "طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر"، وأن الطلقات جميعها من مسدس حربي، وأسفرت عن وفاة الشاب.
وذكر التقرير، أن القتيل كان يرتدي قفازات على اليدين، وملثم الرأس، وتوفي بنزيف رئوي حاد، وإصابة في القلب، ما أدى للوفاة في الساعة الثالثة فجر يوم 5 يناير 2020. وكشفت وسائل إعلام، أن القاضية اللبنانية، غادة عون، أصدرت أمرا باستدعاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، للتحقيق معها وعرضها على الطبيب الشرعي. وجاء
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نانسي- عجرم- مع -زوجها (5)

زوجة قتيل الفيلا لـ«نانسي عجرم وزوجها»: الله لا يسامحكن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسجيلا صوتيًا منسوب لفاطمة الموسى، زوجة الشاب السوري محمد الموسى، الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج المطربة نانسي عجرم، في حادث الفيلا فجر الأحد الماضي، وقالت زوجة القتيل في التسجيل الذي نشره موقع "فوشيا": "أنا فاطمة الموسى زوجة المغدور محمد الموسى، أم اليتيمين حسن وجواد، أنا بحمّل مقتل زوجي إلي فادي الهاشم وزوجته.. خلوا كل العالم يسمعني، زوجي حكى لي أنه كان بيعمل عندهم".
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ضبط عاطل بحوزته 40 ألف قرص تامول في البحيرة (فيديو)

ضربات أمنية ناجحة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على "عاطل"، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، تخصص نشاطه فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه، مُتخذا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن القاهرة يداهم أوكار السلاح والكيف في المطرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط الخارجين على القانون وحائزى ومتجرى الأسلحة النارية "غير المرخصة"، وحائزى ومتجرى المواد المخدرة، والهاربين من السجون والأحكام القضائية، الامر الذي ترجمه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، بشن حملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.
اندومى

مباحث التموين تداهم مخزن «إندومي» فاسدة في المقطم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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نانسي- عجرم- مع -زوجها (5)

زوجة قتيل الفيلا لـ«نانسي عجرم وزوجها»: الله لا يسامحكن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسجيلا صوتيًا منسوب لفاطمة الموسى، زوجة الشاب السوري محمد الموسى، الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج المطربة نانسي عجرم، في حادث الفيلا فجر الأحد الماضي، وقالت زوجة القتيل في التسجيل الذي نشره موقع "فوشيا": "أنا فاطمة الموسى زوجة المغدور محمد الموسى، أم اليتيمين حسن وجواد، أنا بحمّل مقتل زوجي إلي فادي الهاشم وزوجته.. خلوا كل العالم يسمعني، زوجي حكى لي أنه كان بيعمل عندهم".
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل بالإسماعيلية

أصيب 20 عاملا بإصابات مختلفة أثر انقلاب سيارة نصف نقل مساء اليوم الخميس قرب مركز ومدينة فايد، وكان اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد شاهين رئيس مباحث فايد يفيد انقلاب سيارة نقل يستقلها ما يزيد على 20 عاملا أثناء عودتهم من العمل في إحدى المزارع. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ13 سيارة نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية، فيما أشارت المصادر الطبية إلى أن الإصابات تتنوع ما بين كسور مختلفة وكدمات وجروح في أنحاء مختلفة من الجسم.
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تفحم سيارة وتصادم مروع على «صحراوي الإسكندرية»

تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، موقع حادث تصادم شاحنتين أسفر عن اشتعال النيران بسيارة ملاكي دون خسائر في الأرواح. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة ثان العامرية بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 58 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اتجاه القاهرة، وتوقف حركة المرور، في الوقت الذي أخطرت غرفة عمليات النجدة قيادات المرور والحماية المدنية لمعاينة موقع الحادث.
الحريق (31)

«معرفتش أنقذه»..مصرع والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

لقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق هائل التهم فيلته الكائنة بحي مجينة نصر بمحافظة القاهرة. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من فيلا بنطاق قسم شرطة أول مدينة نصر، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير الحماية المدنية ورئيس قسم الإطفاء، فضلا عن فرق إنقاذ بري لسرعة التدخل ومحاصرة ألسنة النيران والعمل على تقليل حجم الخسائر والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.
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