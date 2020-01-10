17 طلقة ومسدس حربي.. مفاجآت في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٣ م

نانسي وزوجها

ما زالت تداعيات حادث فيلا الفنانة نانسي عجرم مستمرة، إذ حمل تقرير مفصل للطب الشرعي اللبناني مفاجآت أظهرت أن الشاب السوري محمد حسن الموسى، 23 عاما، الذي قتل على يد فادي الهاشم زوج نانسي، أصيب بـ17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده، وكشف تقرير الطبيب الشرعي، أماكن إصابة القتيل، وهي: "طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر"، وأن الطلقات جميعها من مسدس حربي، وأسفرت عن وفاة الشاب.

وذكر التقرير، أن القتيل كان يرتدي قفازات على اليدين، وملثم الرأس، وتوفي بنزيف رئوي حاد، وإصابة في القلب، ما أدى للوفاة في الساعة الثالثة فجر يوم 5 يناير 2020. وكشفت وسائل إعلام، أن القاضية اللبنانية، غادة عون، أصدرت أمرا باستدعاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، للتحقيق معها وعرضها على الطبيب الشرعي. وجاء