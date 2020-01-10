«جاي يسرق الدهب».. شاب يطعن زوجة والده بسكين في بولاق

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٩ م

سكين - أرشيفية

أقدم شاب في منطقة بولاق الدكرور على طعن زوجة والده بسلاح أبيض "سكين"، طعنة نافذة في البطن، لسرقة مشغولاتها الذهبية، وتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من مستشفى القصر العيني، بوصول ربة منزل 52 عاما مصابة بجرح نافذ بالبطن، وحالتها العامة حرجة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات الأولية أن نجل زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.

وبينت التحريات، أن المتهم استغل انشغالها ودخل إلى غرفتها لسرقة مشغولاتها الذهبية، وعندما شعرت به حاول التعدي عليها وطعنها بسكين وفر هاربًا. وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة بولاق لدكرور، من ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له، وأقر بارتكاب الواقعة لسرقة مشغولاتها الذهبية، بسبب مروره بضائقة مالية. تم تحرير المحضر اللازم