زوجة قتيل الفيلا لـ«نانسي عجرم وزوجها»: الله لا يسامحكن
تحرير:محمد أبو زيد١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ م
نانسي عجرم وزوجها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسجيلا صوتيًا منسوب لفاطمة الموسى، زوجة الشاب السوري محمد الموسى، الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج المطربة نانسي عجرم، في حادث الفيلا فجر الأحد الماضي، وقالت زوجة القتيل في التسجيل الذي نشره موقع "فوشيا": "أنا فاطمة الموسى زوجة المغدور محمد الموسى، أم اليتيمين حسن وجواد، أنا بحمّل مقتل زوجي إلي فادي الهاشم وزوجته.. خلوا كل العالم يسمعني، زوجي حكى لي أنه كان بيعمل عندهم".
وتابعت: "كانوا واعدينه بمرتب 800 دولار وسكن للعيلة، دم زوجي برقبته ورقبة زوجته، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكن/ الله لا يسامحكن".
وحمل تقرير مفصل للطب الشرعي اللبناني مفاجآت أظهرت أن الشاب السوري محمد حسن الموسى، 23 عاما، الذي قتل على يد فادي الهاشم زوج نانسي، أصيب بـ17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.
وكشف
وتابعت: "كانوا واعدينه بمرتب 800 دولار وسكن للعيلة، دم زوجي برقبته ورقبة زوجته، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكن/ الله لا يسامحكن".
وحمل تقرير مفصل للطب الشرعي اللبناني مفاجآت أظهرت أن الشاب السوري محمد حسن الموسى، 23 عاما، الذي قتل على يد فادي الهاشم زوج نانسي، أصيب بـ17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.
وكشف تقرير الطبيب الشرعي، أماكن إصابة القتيل، وهي: "طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر"، وأن الطلقات جميعها من مسدس حربي، وأسفرت عن وفاة الشاب.
وذكر التقرير، أن القتيل كان يرتدي قفازات على اليدين، وملثم الرأس، وتوفي بنزيف رئوي حاد، وإصابة في القلب، ما أدى للوفاة في الساعة الثالثة فجر يوم 5 يناير 2020.