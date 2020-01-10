زوجة قتيل الفيلا لـ«نانسي عجرم وزوجها»: الله لا يسامحكن

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ م

نانسي عجرم وزوجها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسجيلا صوتيًا منسوب لفاطمة الموسى، زوجة الشاب السوري محمد الموسى، الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج المطربة نانسي عجرم، في حادث الفيلا فجر الأحد الماضي، وقالت زوجة القتيل في التسجيل الذي نشره موقع "فوشيا": "أنا فاطمة الموسى زوجة المغدور محمد الموسى، أم اليتيمين حسن وجواد، أنا بحمّل مقتل زوجي إلي فادي الهاشم وزوجته.. خلوا كل العالم يسمعني، زوجي حكى لي أنه كان بيعمل عندهم".

وتابعت: "كانوا واعدينه بمرتب 800 دولار وسكن للعيلة، دم زوجي برقبته ورقبة زوجته، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكن/ الله لا يسامحكن". وحمل تقرير مفصل للطب الشرعي اللبناني مفاجآت أظهرت أن الشاب السوري محمد حسن الموسى، 23 عاما، الذي قتل على يد فادي الهاشم زوج نانسي، أصيب بـ17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده. وكشف