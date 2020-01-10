رياضة

محسن صالح ينتقد عمرو الجنايني بسبب حفل الكاف

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
علق محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على تسلم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، جائزة أفضل اتحاد إفريقي خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، بسهل حشيش بالغردقة. وانتقد رئيس لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، موقف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري حاليًا، وكتب صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم كأفضل اتحاد في إفريقيا هل يقصد به أعضاء الاتحاد السابقين أم اللاحقين؟".
وواصل: "عجيب أمرك يا جنايني، توافق أن يحصد غيرك ما زرعته الدولة من منشآت وتنظيم وتأمين البطولات، كان الأولى والأحق تكريم الدولة ممثلة في وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وليس أنت أو هم". وفاز الاتحاد المصري بجائزة أفضل اتحاد محلي في حفل تسليم جوائز الأفضل من الاتحاد الإفريقي. الأمر الذي شهد على أثره جدلا
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كارتيرون يتحدث عن الفوز على زيسكو وسبب خروج أوباما

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه راض عن الأداء والنتيجة في مباراة زيسكو في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "الأداء تحسن في لقاء العودة بشكل كبير عن لقاء الذهاب، والفريق قدم عرضا جيدا، بعد حصول اللاعبين الأساسيين على راحة في مباراة طنطا السابقة".
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مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك بعد عبور زيسكو

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على التواجد في غرفة ملابس اللاعبين بعد الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ووجه رئيس النادي التهنئة للاعبين بعد الفوز على بطل زامبيا، وطالب بالتعاون وعدم اللعب بأنانية في المباريات المقبلة.
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الزمالك يسقط زيسكو بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره زيسكو الزامبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.. بهذا الفوز رفع الأبيض رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد زيسكو الزامبي عند نقطتين في المركز الثالث مؤقتًا، حيث يواجه مازيمبي نظيره بريميرو دي أجوستو غدًا السبت.
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عمرو الجنايني: هناك أخطاء تحكيمية في كل العالم

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، وعزمها على تطوير كافة الملفات المكلفة بها والملفات التي تساعد على إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم المصرية على كافة المستويات، مضيفًا أن ضيق الوقت المتاح أمام اللجنة وكثرة الملفات المفتوحة أمامها لم ينل من عزم اللجنة على المضي قدما في كل منها، غير عابئة بكون الانتهاء من هذه الملفات سيكون في عمر اللجنة أو مستقبلا مع أي إدارة تتولى شئون الاتحاد.
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اتحاد الكرة يتحرك لمنع المعاقبين من حضور المباريات

راسل وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عددا من القيادات الأمنية لمنع الشخصيات الرياضية المعاقبة من قبل لجنة الانضباط من حضور المباريات، وأرفق اتحاد الكرة قرارات لجنة الانضباط رفقة المراسلات. ووجه اتحاد الكرة ثلاثة خطابات، الأول للواء محمد منصور مساعد أول وزير وزير الداخلية لقطاع الأمن، والثاني للوائل عادل جعفر مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، والثالث كان موجه إلى اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين المباريات في مصر.
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مرتضى منصور: السحر وراء التعادل أمام الإنتاج الحربي

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طنطا يخطف تعادلا مثيرًا أمام أسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مباراة طنطا وأسوان، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بهذه النتيجة رفع أبناء السيد البدوي رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف عن الجونة، الذي يحتل المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق الأهداف عن وادي دجلة السابع عشر.
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