محسن صالح ينتقد عمرو الجنايني بسبب حفل الكاف

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ م

عمرو الجنايني

علق محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على تسلم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، جائزة أفضل اتحاد إفريقي خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، بسهل حشيش بالغردقة. وانتقد رئيس لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، موقف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري حاليًا، وكتب صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم كأفضل اتحاد في إفريقيا هل يقصد به أعضاء الاتحاد السابقين أم اللاحقين؟".

وواصل: "عجيب أمرك يا جنايني، توافق أن يحصد غيرك ما زرعته الدولة من منشآت وتنظيم وتأمين البطولات، كان الأولى والأحق تكريم الدولة ممثلة في وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وليس أنت أو هم". وفاز الاتحاد المصري بجائزة أفضل اتحاد محلي في حفل تسليم جوائز الأفضل من الاتحاد الإفريقي. الأمر الذي شهد على أثره جدلا