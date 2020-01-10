البلجيكى «نمبر وان».. دليلك لشراء الملابس والأحذية من «وكالة البلح»

تحرير:محمد أبو زيد وأحمد نصري ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م

ما إن تطأ قدماك عتبات وكالة البلح، حتى تخطف الألوان والتصميمات المُعلقة على «استاندات» حديدية تتصدر نواصى الشوارع، بداية من شارع 26 يوليو الذى يقودك إلى حى بولاق أبو العلا الشعبى فى قلب القاهرة، وكأنك فى مهرجان للأزياء والموضة، الوكالة التى أنشئت فى عام 1880، كانت تسمى قديمًا بسوق «الكانتو» وهى كلمة إيطالية تعنى التجارة فى المستعمل، ثم أصبحت مكانًا لتجارة البلح، الذى كان يأتى من الصعيد، ولهذا سميت بهذا الاسم، وتقع الوكالة على نحو 3 كيلومترات على بعد أمتار من مبنى ماسبيرو العتيق ووزارة الخارجية، بينما يقابلها فى الضفة الأخرى كورنيش النيل وحى الزمالك.

وكالة البلح سوق لا ينفض من البشر، إذ تعد قبلة الملابس الجديدة والمستعملة «البالة» وبواقى التصدير، ويفترش الباعة أرصفة شوارعها ويقف على بضاعتهم الغنى والفقير فى زحمة وتسابق حقيقى، ليست فقط للفرجة، بل هربا من نار الأسعار. «التحرير» تجولت فى «مول الغلابة» وبين مريديها

وكالة البلح سوق لا ينفض من البشر، إذ تعد قبلة الملابس الجديدة والمستعملة «البالة» وبواقى التصدير، ويفترش الباعة أرصفة شوارعها ويقف على بضاعتهم الغنى والفقير فى زحمة وتسابق حقيقى، ليست فقط للفرجة، بل هربا من نار الأسعار.

«التحرير» تجولت فى «مول الغلابة» وبين مريديها لرصد حالة الإقبال على الملابس الشتوى المعلقة على «الاستاندات» التى تحيطك من كل جانب، وبالنظر إلى الأسعار تجدها تتراوح ما بين 15 و25 و40 و75و80 إلى 100 جنيه للقطعة، سواء كانت «سولبيت» للأطفال أو بنطلون أما سعر الجاكيت فيتراوح ما بين 250 وحتى 300 جنيه، بينما الأطفالى يبدأ من 50 إلى 120 جنيها داخل المحل، وغالبا ما تكون الملابس بالداخل هى «الكريمة» وهى أفضل أنواع البالة وأغلاها.

البالة تخضع لكشف طبى مرتين.. وشهادة صحية شرط دخولها لأسواق مصر

السماء كانت مبلدة بالغيوم قليلا وتنذر بالمطر، إلا أنها لم تؤثر على حركة البيع والشراء، حيث يقف شاب ثلاثينى ينادى بصوت جهورى على بضاعته «أى بلوزة بـ100 يا مدام، عندنا جميع المقاسات ببلاش ولا تمن القماش»، وفى الجهة المقابلة ينادى منافسه «بـ75 يا أبلة، بضاعة وبنصفيها يا نولع فيها.. صاحب البضاعة محبوس وبنلم فلوس»، ربما خفة ظل البائع جذبت سيدة برفقتها طفلها ممسكة ببلوفر أطفالى من على «الاستاند»، وتتساءل: «فيه مقاس أصغر من ده؟».

رحلة البالة.. البلجيكى «نمبر وان»

«الشغل مريّح والله يا أبو عمو ومش زى الأول»، يقول أبو حربى، صاحب أحد المحلات بالوكالة ويتاجر فى البالة أيضا، بلهجة صعيدية، قبل أن يعزم علينا بكوب من الشاى للتغلب على برودة الجو، مضيفا: «أبويا وعمى هنا فى الوكالة من زمان، وكانت البضاعة بتيجى حلوة وسعرها كويس، وكنا بنكسب أحسن، لكن الأيام دى كل حاجة غليت، والجمارك زودت علينا البضاعة».

يتم استيراد البالة من بلجيكا وإيطاليا وألمانيا ودبى عن طريق بورسعيد، ويتم الكشف عن الملابس طبيا فى معمل قبل استيرادها من الخارج، ثم يعاد الكشف عليها مرة أخرى فى بورسعيد، ويشترط الحصول على شهادة صحية بخلوها من الأمراض للإفراج عنها من الجمرك، ويوضح أبو حربى، أن «المستخلص الجمركى اللى بيطلع البضاعة، لازم يكون بورسعيدى، ولازم يكسب، لأنه بيدفع أرضية وضريبة».

ويصل وزن البالة الواحدة 50 كيلوجراما، وبها نحو 40 "جاكيت"، وتعتبر «الكريمة» الأغلى فى البالة، وهى أنواع أيضا، إذ يتراوح الكيلو منها بين 300 إلى 450 جنيها، بحسب أبو حربى، الذى أشار إلى أن الملابس البلجيكى فى المقدمة، لأنها لم تستعمل غير مرة واحدة، بعكس الملابس القادمة من ألمانيا وإيطاليا «اتهرت من كتر اللبس».

أسعار «الكوتشيات» نار.. واحذروا الملابس الألمانى والإيطالى

وضع أبو حربى، كوب الشاى على الترابيزة، وهو يشير بيده نحو الشارع المزدحم بالخارج، قائلا: «الزبون بيروح على الاستاندات بتاعت الغلابة، لأنها أرخص شوية من المحلات اللى نايمة.. بره الجاكيت بـ100جنيه بس»، وقبل أن نغادر «محل أبو حربى»، ذكر لنا أن الفنانة نشوى مصطفى من زبائنه، وكانت تشترى منه ملابسها منذ أسبوعين.

الأحذية نار.. والأحد يوم الأوكازيونات

الأحذية والستائر والمفروشات وقطع غيار السيارات، حجزت لنفسها مكانا فى الوكالة.. «اتفضل تعال اتفرج بتدور على حاجة معينة»، ربما كثرة نظرنا يمينا ويسارا، لفتت انتباه البائع الشاب، ما جعله يبادر بسؤالنا إذ كنا نبحث عن شىء معين، حيث يقف أمام المحل ممدوح أبو جبل، طالب بالثانوية العامة، وبجواره شاب سودانى يعمل معه، سألناه عن أسعار «الكوتشى»، فأجابنا: «فيه حاجات عندى إيطالى بـ300 جنيه، وفيه بـ800 و900 بلجيكى، بس دى ليها زبون معين، لأنه الأحسن، وفيه هنا فى الوكالة كوتشيات بتبدأ من 150 للمصرى و180 للصينى».

«الكريمة» الأغلى فى البالة.. و«الاستوك» لأولاد الذوات

ممدوح يعمل مع والده فى المحل الذى ورثه عن جده، ويعتبر يوم الجمعة هو الأكثر ازدحاما، حيث يقصده المواطنون من المحافظات بحثا عن الملابس المستوردة وزهيدة الثمن -حسب كلامه-، بينما يوم الأحد هو الأفضل للباعة الذين يفرشون بضاعتهم فى الشارع «بيبقى أوكازيون، الحاجة رخيصة والناس لازم تنقى كويس، لأنه بيكون فى الهدوم حاجات مقطوعة، والأسعار بتبدأ من 10 و15 حتى 50 جنيها».

«الكريمة» هى أغلى أنواع البالة، ويتراوح الكيلو بين 250 إلى 300 جنيه، وهى درجات: «نمرة واحد» يبلغ سعر الكيلو منه 180 جنيها، و«نمرة 2» سعره 120 جنيها، ويتم عرضهما داخل المحلات وليس على الاستاندات الحديدية الموجودة فى الشارع، إذ تتراوح أسعار الجواكيت للكبار ما بين 250 إلى 280 جنيها، ويصل سعر البلوفر للأطفال 75 جنيها، وهناك جاكيت كريمة أطفالى يباع بـ150 جنيها، وهناك فرق بين البضاعة المعروضة داخل المحل، والمعلقة على الاستاند فى السعر ونوع الملابس.

مشاهير وأفارقة.. والاستوك لولاد الذوات

تنهيدة طويلة لممدوح، كأنه فى سباق للجرى، بعد محاولته إقناع أحد الزبائن بأن بضاعته جيدة وفى المتناول، قبل أن يعود ويوضح: «فيه زبون بيفاصل لأنه متعود على أسعار الوكالة زمان، مايعرفش أن الأسعار بتزيد وبندفع جمارك لحد البضاعة دى ما توصل هنا». وبينما نحن نتحدث، كانت «مدام أمل» تلقى نظرة على البضاعة المرصوصة عبر الأبواب الزجاجية، انتظرنا دخولها المحل واقتربنا منها، لتؤكد: «دى تانى مرة أشترى من الوكالة، والأسعار هنا رخيصة جدا، وأرخص من محلات وسط البلد، وفيه كل المقاسات».

رواد الوكالة لم يقتصروا فقط على المصريين، بل يقصدها الأفارقة وطلبة الأزهر من دولة ماليزيا يومى الخميس والسبت من كل أسبوع، يشير ممدوح، قبل أن يكشف لنا عن نوع آخر من بضاعة الوكالة: "فيه نوع اسمه الاستوك، وده بتاع ولاد الذوات، وكله براند، والبلوفر ممكن يوصل 600 جنيه، وجاكيت الأطفال من 400 لـ350 جنيها، ودى أقل حاجة"، أما عن البضاعة الموجودة بالخارج على الاستاندات فهى للباحثين عن الأسعار الرخيصة، إذ يبلغ سعر الجاكيت الحريمى 250 جنيها وللأطفال 150 جنيها.

نشوى مصطفى وعدوية ومحمد رمضان يتصدرون مشاهير الوكالة

قبل أن نخرج من محل أبو جبل، قال إن زبائنه الدائمين من المشاهير: نشوى مصطفى ومحمد لطفى وأحمد عدوية الذى يرتبط بصداقات مع عدد من التجار وأصحاب المحال، مشيرا إلى أن «محمد رمضان كان بييجى الوكالة أيام فيلم "عبده موتة" و"الألمانى"، بس من فترة كبيرة مش بييجى، وكمان كان بييجى شعبان عبد الرحيم، الله يرحمه».

الكل بـ«يتكسى».. والشياكة عارفة ناسها

رجل أنيق فى منتصف الأربعينيات، تدل ملابسه على أنه ميسور الحال، اقتربنا منه وتعرفنا عليه.. عاطف، يعمل محاسبا، ويشترى من وكالة البلح منذ عشر سنوات، يقول: «باشترى لنفسى، بس ولادى مابيحبوش لبس الوكالة، مع إن كل الملابس حلوة ورخيصة، وكل الطبقات بتشترى من هنا، مافيش غنى وفقير، والبلوفر معروض على الاستاند بـ80 جنيها لو هاشتريه من محل بره الوكالة مش أقل من 400 جنيه».

«ماكنتش بحب أشترى ملابس مستعملة، وكنت باستغرب جدا من الناس اللى بتشترى هدوم اتلبست قبل كده، لكن مع ارتفاع الأسعار المبالغ فيه للملابس بقى هو ده الحل المثالى بالنسبالى» تقول نجوى رمضان، سكرتيرة بأحد مراكز العدسات الطبية، وهى تقلب بين الملابس المعروضة على الاستاندات، مضيفة «أنا ممكن أشترى جاكت شكله شيك جدا بـ200 جنيه من وكالة البلح، ويكون بيتباع على بعد أمتار فى محلات وسط البلد بـ700 جنيه».

على بعد خطوات وقبل خروجنا من الوكالة كان «عم حسنى»، سائق، يقف على استاند لشراء بنطلون، وتبدو عليه علامات الحيرة، اقتربنا منه لنسمعه: «أنا باشترى لنفسى ولولادى كل حاجة من هنا، من فترة اشتريت قميص سعره 25 جنيها، والنهارده بـ70 جنيها».

ارتفاع سعر القميص لم يضايق الرجل، إذ أكد أنه فى المتناول، حتى بعد الزيادة فى الفترة الأخيرة، موضحا: «هى بالة ومستعملة بس نضيفة ومستوردة، المشكلة فى أسعار الأحذية، سعر الكوتشى وصل 700 جنيه وأقل حاجة بـ270 جنيها، وسألت عن الجاكيت البياع قالى بـ250 جنيها».

عم حسنى، لديه 5 بنات وولد وحيد، وتكلفة كساء أسرته من الوكالة فى حدود 1000 جنيه، وبعد حيرة قرر شراء بنطلونين سعرهما 90 جنيها.