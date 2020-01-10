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البلجيكى «نمبر وان».. دليلك لشراء الملابس والأحذية من «وكالة البلح»

تحرير:محمد أبو زيد وأحمد نصري ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م
وكالة البلح
وكالة البلح
ما إن تطأ قدماك عتبات وكالة البلح، حتى تخطف الألوان والتصميمات المُعلقة على «استاندات» حديدية تتصدر نواصى الشوارع، بداية من شارع 26 يوليو الذى يقودك إلى حى بولاق أبو العلا الشعبى فى قلب القاهرة، وكأنك فى مهرجان للأزياء والموضة، الوكالة التى أنشئت فى عام 1880، كانت تسمى قديمًا بسوق «الكانتو» وهى كلمة إيطالية تعنى التجارة فى المستعمل، ثم أصبحت مكانًا لتجارة البلح، الذى كان يأتى من الصعيد، ولهذا سميت بهذا الاسم، وتقع الوكالة على نحو 3 كيلومترات على بعد أمتار من مبنى ماسبيرو العتيق ووزارة الخارجية، بينما يقابلها فى الضفة الأخرى كورنيش النيل وحى الزمالك.
وكالة البلح سوق لا ينفض من البشر، إذ تعد قبلة الملابس الجديدة والمستعملة «البالة» وبواقى التصدير، ويفترش الباعة أرصفة شوارعها ويقف على بضاعتهم الغنى والفقير فى زحمة وتسابق حقيقى، ليست فقط للفرجة، بل هربا من نار الأسعار. «التحرير» تجولت فى «مول الغلابة» وبين مريديها
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ما تبقى من «وكالة البلح».. تاريخ مشوه وسوق مهدد بالإزالة

سباق وتزاحم مستمر على المعروضات.. شعار يرفعه هذا السوق العتيد الذي لا يكاد يهدأ ليلا أو نهارا، إذ يقصده الباحثون عن الشياكة والأناقة من كل صوب وحدب، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، بحثا عن المنتج الجيد والسعر الأرخص.. إنه سوق "وكالة البلح" أحد أعرق وأشهر أسواق البالة في مصر، والعجيب أنك ربما تلتفت عن يمينك أو يسارك فتجد أحد مشاهير النجوم قد وقف ينافس على شراء بعض الملابس، فلهذا السوق جاذبيته الخاصة التي تجعله لا يقتصر على أن يكون مجرد سوق يقصده الفقراء، بل هو -أيضًا- محطة لأولاد الذوات.. «التحرير» كان لها جولة داخل «وكالة البلح»، كشفت من خلالها تاريخ هذا السوق وكثيرًا من أسراره، والمصير المجهول الذي ينتظره والمخاوف التي لا يهدأ لهيبها إذا تم إزالة ملاذ الغلابة الأخير الذي يعد المضاد الحيوى لغلاء الأسعار.
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«الترجمان» البديل المهجور يفشل فى استيعاب بائعى «وكالة البلح»

منذ ما يقرب من خمس سنوات، قررت محافظة القاهرة، نقل الباعة الجائلين من وسط المدينة، ومنطقة وكالة البلح بشارع 26 يوليو، إلى سوق جديد، وذلك لمنع التكدس المرورى وإعادة المظهر الحضارى للشارع، لكن وبعد أشهر قليلة هرب الباعة الجائلون من الترجمان ليعودوا من جديد إلى الوكالة وشارع 26 يوليو.
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«القلاية» و«المحمرة».. مناطق عشوائية تهدد بإزالة بقايا وكالة البلح

عندما قررت الحكومة هدم منطقة مثلث ماسبيرو، ارتكزت فى قرارها على العشوائيات والعشش، لكن سرعان ما اتسع القرار ليشمل العقارات والمحلات المطلة على شارع 26 يوليو، وهذا ما يثير القلق لدى أصحاب المحلات والمبانى، فى الجانب الآخر من وكالة البلح، الذى يضمن بعض المناطق العشوائية، المهددة بالهدم فى أى لحظة، مثل: «القلاية» و«المحمرة»، وهما منطقتان عشوائيتان خلف محلات الوكالة المطلة على شارع 26 يوليو.
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رعب رغم نفي المسؤولين.. أنقاض ماسبيرو تطارد ما تبقى من «وكالة البلح»

التطوير من المفترض أنها كلمة مبهرة تحمل فى طياتها نوعا من التفاؤل والاتجاه نحو مستقبل أفضل لمن سيشملهم، لكن صدى هذه الكلمة مختلف للغاية لدى سكان منطقة بولاق أبو العلا وأصحاب محلات الوكالة، ممن يستيقظون يوميا وأمامهم أنقاض مبان ومحلات منطقة مثلث ماسبيرو، التى تخيل البعض أنها مجرد منطقة عشوائية ومن الأفضل التخلص منها، دون النظر إلى ما تم هدمه من مبان ومحلات لها تاريخ تطل على شارع 26 يوليو، ومن هذا المنطلق أصبحت كلمة "تطوير" كابوسا يطارد سكان المنطقة فى الجزء المتبقى على الجانب الآخر من شارع 26 يوليو، فالجميع يشعر بالقلق من المصير المحتوم فى حالة الهدم.
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البنك-المركزي

لأول مرة.. الحكومة تعتزم إصدار عملات «بلاستيكية»

قال البنك المركزي المصري، إنه يعتزم تدشين أكبر دار نقد في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، على أن يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم الجمعة، إن "دار النقد" ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية "بلاستيكية" لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيتم البدء في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات.
جمارك-السيارت

جمارك الإسكندرية: الإفراج عن سيارات بـ5.3 مليار جنيه خلال ديسمبر

قال أشرف عبد العزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، إنه تم الإفراج عن 10 آلاف و950 سيارة ركوب «ملاكي»، مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 3 مليار و 254 مليونا و 630 ألف جنيه، خلال شهر ديسمبر 2019، لافتًا إلى أن حجم الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغ 121 مليونا و 645 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 631 مليونا و 741 ألف جنيه، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 143 مليونا و 157 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 896 مليون و 545 ألف جنيه.
وزير-الماليه

وزير المالية يوجه بسرعة بيع البضائع المكدسة بالموانئ

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التى مضى على بقائها بالساحات الجمركية 4 أشهر، من خلال المزادات العلنية التى تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية؛ وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف فى حاويات وبضائع «المهمل» المكدسة بالموانئ. وأوضحت وزارة المالية اليوم، الخميس، أنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها بالموانئ، فيتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر.
الجمارك

المالية: 2019 عام التيسيرات الجمركية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 2019 يعتبر عام التحول التدريجي إلى النافذة الواحدة والتيسيرات الجمركية التي تتضمن محفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ويقينًا بأن المواطن شريك أصيل في المسئولية الوطنية، وإدراكًا لحقه في المعرفة، فقد أعدت وزارة المالية تقريرًا يوضح ما أنجزته في ملف تحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها وميكنتها، الذي نتطلع لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل.
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