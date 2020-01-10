الزمالك يسقط زيسكو بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ م

الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره زيسكو الزامبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.. بهذا الفوز رفع الأبيض رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد زيسكو الزامبي عند نقطتين في المركز الثالث مؤقتًا، حيث يواجه مازيمبي نظيره بريميرو دي أجوستو غدًا السبت.

المباراة بدأت بسيطرة بيضاء وسريعًا ومن هجمة من الجهة اليمنى أرسل المغربي محمد أوناجم عرضية لمواطنه أشرف بن شرقي الذي وضع الكرة برأسية قوية في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة. سيطرة الزمالك ظلت مستمرة، لكن الأداء لم يكن قويًا، وحاول الأبيض تعزيز النتيجة وسط تراجع كامل من لاعبي الفريق الزامبي الذي اعتمد