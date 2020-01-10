الزمالك يسقط زيسكو بثنائية في دوري أبطال إفريقيا
تحرير:أحمد سعيد
١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ م
الزمالك
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره زيسكو الزامبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.. بهذا الفوز رفع الأبيض رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد زيسكو الزامبي عند نقطتين في المركز الثالث مؤقتًا، حيث يواجه مازيمبي نظيره بريميرو دي أجوستو غدًا السبت.
المباراة بدأت بسيطرة بيضاء وسريعًا ومن هجمة من الجهة اليمنى أرسل المغربي محمد أوناجم عرضية لمواطنه أشرف بن شرقي الذي وضع الكرة برأسية قوية في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.
سيطرة الزمالك ظلت مستمرة، لكن الأداء لم يكن قويًا، وحاول الأبيض تعزيز النتيجة وسط تراجع كامل من لاعبي الفريق الزامبي الذي اعتمد
المباراة بدأت بسيطرة بيضاء وسريعًا ومن هجمة من الجهة اليمنى أرسل المغربي محمد أوناجم عرضية لمواطنه أشرف بن شرقي الذي وضع الكرة برأسية قوية في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.
سيطرة الزمالك ظلت مستمرة، لكن الأداء لم يكن قويًا، وحاول الأبيض تعزيز النتيجة وسط تراجع كامل من لاعبي الفريق الزامبي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة أغلب أوقات الشوط الأول حتى انتهى 1-0 لصالح الأبيض.
في الشوط الثاني لم يتغير رتم المباراة، وظلت السيطرة البيضاء مستمرة، في محاولة لتسجيل الهدف الثاني، وأهدر مصطفى محمد فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية من حازم إمام وضعها الأول بجوار القائم.
وفي الدقيقة 89 نجح الأبيض في تعزيز النتيجة وسجل الهدف الثاني عن طريق مصطفى محمد، حيث وضع مصطفى فتحي تمريرة سحرية لأشرف بن شرقي وضعته منفردا بحارس زيسكو، ليمهدها أمام مصطفى محمد الذي وضعها بسهولة في الشباك الخالية، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض 2-0.