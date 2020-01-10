رياضة

الزمالك يسقط زيسكو بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ م
الزمالك
الزمالك
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره زيسكو الزامبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.. بهذا الفوز رفع الأبيض رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد زيسكو الزامبي عند نقطتين في المركز الثالث مؤقتًا، حيث يواجه مازيمبي نظيره بريميرو دي أجوستو غدًا السبت.
المباراة بدأت بسيطرة بيضاء وسريعًا ومن هجمة من الجهة اليمنى أرسل المغربي محمد أوناجم عرضية لمواطنه أشرف بن شرقي الذي وضع الكرة برأسية قوية في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة. سيطرة الزمالك ظلت مستمرة، لكن الأداء لم يكن قويًا، وحاول الأبيض تعزيز النتيجة وسط تراجع كامل من لاعبي الفريق الزامبي الذي اعتمد
اقرأ المزيد
كارتيرون

كارتيرون يتحدث عن الفوز على زيسكو وسبب خروج أوباما

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه راض عن الأداء والنتيجة في مباراة زيسكو في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "الأداء تحسن في لقاء العودة بشكل كبير عن لقاء الذهاب، والفريق قدم عرضا جيدا، بعد حصول اللاعبين الأساسيين على راحة في مباراة طنطا السابقة".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك بعد عبور زيسكو

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على التواجد في غرفة ملابس اللاعبين بعد الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ووجه رئيس النادي التهنئة للاعبين بعد الفوز على بطل زامبيا، وطالب بالتعاون وعدم اللعب بأنانية في المباريات المقبلة.
عمرو الجنايني (3)

محسن صالح ينتقد عمرو الجنايني بسبب حفل الكاف

علق محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على تسلم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، جائزة أفضل اتحاد إفريقي خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، بسهل حشيش بالغردقة. وانتقد رئيس لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، موقف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري حاليًا، وكتب صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم كأفضل اتحاد في إفريقيا هل يقصد به أعضاء الاتحاد السابقين أم اللاحقين؟".
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (14)

مرتضى منصور يجتمع مع لاعبي الزمالك قبل لقاء زيسكو

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين والجهاز الفني، حيث وجه التهنئة لهم على الأداء الذي قدموه في المباريات الأخيرة خصوصًا لقاء طنطا، الذي أقيم مساء أمس الأحد، على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وحسمها الفارس الأبيض لصالحه، بثلاثة أهداف لهدفين، بعدما كان متأخرًا في النتيجة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.
كارتيرون

كارتيرون بعد التعادل مع زيسكو: فرصتنا جيدة في التأهل

وجه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق بعد التعادل مع زيسكو يونايتد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلا: "فخور باللاعبين كانوا مقاتلين في أرض الملعب ومعهم حارس المرمى، وخاصة أن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة".
الزمالك والانتاج الحربي‎ (2)

التعادل يحسم مواجهة الزمالك وزيسكو بدوري الأبطال

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق الزمالك ونظيره زيسكو يونايتد، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مصطفى محمد سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك كوادي كولا هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الفارس الأبيض رصيده 4 نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي المتصدر، في المقابل جاء زيسكو في المركز الثالث بنقطتين.
الزمالك- والشرقية (2)

الزمالك يصطدم بزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا

في اختبار إفريقي صعب ومعقد، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره فريق زيسكو الزامبي، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، في العاصمة الزامبية لوساكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة في مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويبحث نادي الزمالك عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المعقد محليًا مؤخرًا، وسلسلة الخسائر والتعادلات المستمرة خلال آخر ثلاثة مواجهات بمسابقة الدوري الممتاز. خاض الأبيض 7 مباريات على الأراضي الزامبية، حقق فوز وحيد، وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]