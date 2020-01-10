جريمة

ضرب بلا رحمة.. أب يعذب طفله حتى الموت في الشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
واقعة مأساوية شهدتها قرية ميت حمل بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، إذ تعرض طفل لم يتجاوز 6 سنوات، لوصلة تعذيب على يد والده الذي نحى كل مشاعر الأبوة والإنسانية جانبا، وتعدى على نجله حتى فاضت روحه إلى بارئها، وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بلاغا من "ج. ا." 48 عاما، مقيم بقرية ميت حمل دائرة مركز بلبيس، يفيد بوفاة نجله "م." 6 سنوات"، أثر سقوطه من علو، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته.
على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين قيام الأب بتعذيب نجله حتى الموت ووجود آثار لكدمات بجثة الطفل. تم التحفظ على والد الطفل، واصطحابه إلى ديوان مركز الشرطة، لمناقشته والوقوف علي أسباب ارتكابه الواقعة. وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب
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زوجة قتيل الفيلا لـ«نانسي عجرم وزوجها»: الله لا يسامحكن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسجيلا صوتيًا منسوب لفاطمة الموسى، زوجة الشاب السوري محمد الموسى، الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج المطربة نانسي عجرم، في حادث الفيلا فجر الأحد الماضي، وقالت زوجة القتيل في التسجيل الذي نشره موقع "فوشيا": "أنا فاطمة الموسى زوجة المغدور محمد الموسى، أم اليتيمين حسن وجواد، أنا بحمّل مقتل زوجي إلي فادي الهاشم وزوجته.. خلوا كل العالم يسمعني، زوجي حكى لي أنه كان بيعمل عندهم".
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«جاي يسرق الدهب».. شاب يطعن زوجة والده بسكين في بولاق

أقدم شاب في منطقة بولاق الدكرور على طعن زوجة والده بسلاح أبيض "سكين"، طعنة نافذة في البطن، لسرقة مشغولاتها الذهبية، وتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من مستشفى القصر العيني، بوصول ربة منزل 52 عاما مصابة بجرح نافذ بالبطن، وحالتها العامة حرجة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات الأولية أن نجل زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.
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17 طلقة ومسدس حربي.. مفاجآت في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

ما زالت تداعيات حادث فيلا الفنانة نانسي عجرم مستمرة، إذ حمل تقرير مفصل للطب الشرعي اللبناني مفاجآت أظهرت أن الشاب السوري محمد حسن الموسى، 23 عاما، الذي قتل على يد فادي الهاشم زوج نانسي، أصيب بـ17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده، وكشف تقرير الطبيب الشرعي، أماكن إصابة القتيل، وهي: "طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر"، وأن الطلقات جميعها من مسدس حربي، وأسفرت عن وفاة الشاب.
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ضبط عاطل بحوزته 40 ألف قرص تامول في البحيرة (فيديو)

ضربات أمنية ناجحة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على "عاطل"، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، تخصص نشاطه فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه، مُتخذا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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عام من الحرام انتهى بجريمة| أم تقتل رضيعها من السفاح

علاقة غير شرعية جمعت خادمة وشاب استمرت في الخفاء لمدة عام، ونتج عنها حملها سفاحا، فهرعت إلى محبوبها طلبا للمساعدة وأن يعترف به، لكن الرد جاء صادما، قوبل طلب الخادمة بالرفض القاطع متنصلا من فعلته غير السوية، ومع مرور الأيام وضعت السيدة مولودها في حيرة من أمرها لما ستؤول إليه الأمور، فما كان منها إلا قتل رضيعها خنقا حتى فارق الحياة ظنا أن فعلتها لن تنكشف خباياها لكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة كشفتوا المستور تحت إشراف اللواء أشرف الجندي.
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كواليس جريمة أرشد ضحيتها عن قاتليه قبل وفاته

كشفت مباحث الجيزة ملابسات مقتل سائق توك توك عثر عليه بالطريق، إذ تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالعثور على سائق "توك توك" مُقيم بمنطقة الهرم مصابا بجروح فى الرأس وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، وبمناقشته قررأنه أثناء قيادته "التوك توك" خاصته بمنطقة فيصل طلب منه شخصان مجهولان توصيلهما إلى منطقة أبو رواش بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بمكان الواقعة تعديا عليه بالضرب بجسم صلب محدثان إصابته، واستوليا منه على "التوك توك" قيادته وفرا هاربين، وفى وقت لاحق توفى المصاب بالمستشفى متأثراً بإصابته.
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«تعالي نتجوز».. سر العثور على جثة عارية مشوهة الوجه

جثة سيدة عارية مشوهة الوجه ملقاة بطريق (رأس غارب - الشيخ فضل) شكلت لغزا عكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة على فك طلاسمه، وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة وتخلصوا من الجثة بمكان العثور عليها بعد قتلها، وأمكن ضبطهم وحبسهم حتى أمر المحامي العام لنيابات البحر الأحمر بإحالة عاطل وسائق ومقاول إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، وحددت المحكمة جلسة 11 يناير المقبل لنظر أول جلسات محاكمة المتهمين بقتل السيدة بسبب ارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحدهم.
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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انهيار سقف مسجد بالبحيرة

انهار سقف مضيفة ودار مناسبات خاصة بمسجد تحت الإنشاء، اليوم الجمعة، ما تسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنان أخرين، وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الرحمانية بانهيار سقف مضيفة ودار مناسبات مسجد بعزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.
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