ضرب بلا رحمة.. أب يعذب طفله حتى الموت في الشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ م

جثة - أرشيفية

واقعة مأساوية شهدتها قرية ميت حمل بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، إذ تعرض طفل لم يتجاوز 6 سنوات، لوصلة تعذيب على يد والده الذي نحى كل مشاعر الأبوة والإنسانية جانبا، وتعدى على نجله حتى فاضت روحه إلى بارئها، وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بلاغا من "ج. ا." 48 عاما، مقيم بقرية ميت حمل دائرة مركز بلبيس، يفيد بوفاة نجله "م." 6 سنوات"، أثر سقوطه من علو، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين قيام الأب بتعذيب نجله حتى الموت ووجود آثار لكدمات بجثة الطفل. تم التحفظ على والد الطفل، واصطحابه إلى ديوان مركز الشرطة، لمناقشته والوقوف علي أسباب ارتكابه الواقعة. وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب