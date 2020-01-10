مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك بعد عبور زيسكو

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ م

مرتضى منصور

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على التواجد في غرفة ملابس اللاعبين بعد الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ووجه رئيس النادي التهنئة للاعبين بعد الفوز على بطل زامبيا، وطالب بالتعاون وعدم اللعب بأنانية في المباريات المقبلة.

سجل للزمالك المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 4، ومصطفى محمد في الدقيقة 89 من عمر المبارة، ليواصل الفريق الأبيض بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الانتفاضة الإفريقية، منذ الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى. بهذا الفوز رفع الأبيض رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني، بينما