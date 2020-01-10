كارتيرون يتحدث عن الفوز على زيسكو وسبب خروج أوباما
تحرير:أحمد سعيد
١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣١ م
كارتيرون
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه راض عن الأداء والنتيجة في مباراة زيسكو في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "الأداء تحسن في لقاء العودة بشكل كبير عن لقاء الذهاب، والفريق قدم عرضا جيدا، بعد حصول اللاعبين الأساسيين على راحة في مباراة طنطا السابقة".
وأضاف كارتيرون، أن فريق سجل هدف مبكر، وكان يسعى لتسجيل هدف التعزيز بعدها، واعتمد على الضغط على الفريق المنافس، مشددا على أن فريقه عانى من إهدار الفرص من قبل أمام سموحة والإنتاج، لكن بعد المباراتين بدأ اللاعبين يسجلون ويستغلوا الفرص، والأهم أن الفريق يصل للمرمى.
وأردف أنه لم يقرر إجراء تدوير بين اللاعبين
وأضاف كارتيرون، أن فريق سجل هدف مبكر، وكان يسعى لتسجيل هدف التعزيز بعدها، واعتمد على الضغط على الفريق المنافس، مشددا على أن فريقه عانى من إهدار الفرص من قبل أمام سموحة والإنتاج، لكن بعد المباراتين بدأ اللاعبين يسجلون ويستغلوا الفرص، والأهم أن الفريق يصل للمرمى.
وأردف أنه لم يقرر إجراء تدوير بين اللاعبين في المباراة المقبلة أمام الجونة بالدوري، وشدد على أن فريقه ينافس على الدوري بالرغم من تصدر الأهلي، موضحا أن جميع اللاعبين بالفريق يستحقون فرصة اللعب.
وأوضح المدير الفني، أن يوسف أوباما أكثر لاعب شارك في المباريات مع الزمالك وفضل إراحته باستبداله، مشيرا إلى أن التفكير في المنافسة على صدارة المجموعة ليس وقته حاليا، والأهم هو التأهل، لأن جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا صعبة جدا ولا بد من المكسب في كل المباريات.
ورفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط محتلا وصافة المجموعة في حين توقف رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الأخير بالمجموعة، بينما يتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين يحتل أول أغسطس المركز الثالث برصيد نقطتين.