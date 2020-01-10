رياضة

كارتيرون يتحدث عن الفوز على زيسكو وسبب خروج أوباما

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣١ م
كارتيرون
كارتيرون
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه راض عن الأداء والنتيجة في مباراة زيسكو في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "الأداء تحسن في لقاء العودة بشكل كبير عن لقاء الذهاب، والفريق قدم عرضا جيدا، بعد حصول اللاعبين الأساسيين على راحة في مباراة طنطا السابقة".
وأضاف كارتيرون، أن فريق سجل هدف مبكر، وكان يسعى لتسجيل هدف التعزيز بعدها، واعتمد على الضغط على الفريق المنافس، مشددا على أن فريقه عانى من إهدار الفرص من قبل أمام سموحة والإنتاج، لكن بعد المباراتين بدأ اللاعبين يسجلون ويستغلوا الفرص، والأهم أن الفريق يصل للمرمى. وأردف أنه لم يقرر إجراء تدوير بين اللاعبين
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الزمالك- وزيسكو‎ (5)

الزمالك يسقط زيسكو بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره زيسكو الزامبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.. بهذا الفوز رفع الأبيض رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد زيسكو الزامبي عند نقطتين في المركز الثالث مؤقتًا، حيث يواجه مازيمبي نظيره بريميرو دي أجوستو غدًا السبت.
كارتيرون

كارتيرون بعد التعادل مع زيسكو: فرصتنا جيدة في التأهل

وجه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق بعد التعادل مع زيسكو يونايتد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلا: "فخور باللاعبين كانوا مقاتلين في أرض الملعب ومعهم حارس المرمى، وخاصة أن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة".
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التعادل يحسم مواجهة الزمالك وزيسكو بدوري الأبطال

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق الزمالك ونظيره زيسكو يونايتد، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مصطفى محمد سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك كوادي كولا هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الفارس الأبيض رصيده 4 نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي المتصدر، في المقابل جاء زيسكو في المركز الثالث بنقطتين.
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