كارتيرون يتحدث عن الفوز على زيسكو وسبب خروج أوباما

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣١ م

كارتيرون

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه راض عن الأداء والنتيجة في مباراة زيسكو في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "الأداء تحسن في لقاء العودة بشكل كبير عن لقاء الذهاب، والفريق قدم عرضا جيدا، بعد حصول اللاعبين الأساسيين على راحة في مباراة طنطا السابقة".

وأضاف كارتيرون، أن فريق سجل هدف مبكر، وكان يسعى لتسجيل هدف التعزيز بعدها، واعتمد على الضغط على الفريق المنافس، مشددا على أن فريقه عانى من إهدار الفرص من قبل أمام سموحة والإنتاج، لكن بعد المباراتين بدأ اللاعبين يسجلون ويستغلوا الفرص، والأهم أن الفريق يصل للمرمى. وأردف أنه لم يقرر إجراء تدوير بين اللاعبين