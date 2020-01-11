رياضة

صراع شرس بين مانشستر سيتي واليونايتد على ضم كوليبالي

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ ص
كاليدو كوليبالي
كاليدو كوليبالي
يستعد مانشستر يونايتد للدخول في صراع شديد مع مانشستر سيتي، من أجل ضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى عدم سعادة السنغالي بالتواجد في صفوف نابولي، ويعاني كثيرًا أجل الرحيل، خاصة بعد رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي توجه إلى تدريب إيفرتون الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تحرك يونايتد صوب كوليبالي، جاء بعد إصابة هاري ماجواير في الفخذ، وتأكد غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقالت "ذا صن" إن هناك خلافًا بين كوليبالي وأوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، ولذلك فإن الأخير لن يعارض رحيل المدافع السنغالي مقابل 100 مليون إسترليني. يذكر أن جوارديولا من أكثر المهتمين بضم كوليبالي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لدعم دفاع مانشستر سيتي. ويعاني نابولي كثيرًا من تذبذب النتائج في الدوري
اقرأ المزيد
سواريز

قلق في برشلونة بسبب إصابة لويس سواريز

أثارت الإصابة التي تعرض لها النجم الأوروجوياني لويس سواريز، حالة من القلق بين جدران نادي برشلونة، وكان برشلونة قد ودع كأس السوبر الإسباني من الدور نصف النهائي، أمس الخميس، بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3- 2، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سواريز ظهر في التدريبات التي سبقت مباراة إسبانيول في الليجا، وهو يتحسس موضع الإصابة القديمة في الركبة، وبدت على وجهه ملامح الألم، لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في المباراة، بل وتسجيل هدف وصناعة آخر.
يوفنتوس

دفعة معنوية كبيرة ليوفنتوس قبل موقعة روما

تتجه الأنظار مساء غدًا الأحد، صوب ملعب الأولمبيكو، والذي سيكون مسرحًا لقمة مباريات الجولة رقم 19 من الدوري الإيطالي لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يحل حامل اللقب يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على روما، وتلقى مدرب السيدة العجوز، ماوريسيو ساري أنباء سارة قبل تلك الموقعة المرتقبة، حيث ذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن جونزالو هيجواين مهاجم الفريق، شارك بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد غيابه أمس بسبب الإصابة، وأضاف أن هيجواين الذي عانى من إصابة في الفخذ الأيسر، وتدرب بشكل منفصل أمس، تدرب مع بقية زملائه، ليؤكد اقترابه من المشاركة في مباراة روما.
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فيدال يرهن بقاءه مع برشلونة باستمرار فالفيردي

ربط النجم التشيلي أرتورو فيدال مستقبله مع برشلونة، باستمرار مدرب الفريق الحالي إيرنيستو فالفيردي في قلعة الكامب نو، وكانت العديد من الأنباء قد انتشرت بشأن إقالة فالفيردي وتعيين تشافي هيرنانديز مدرب السد، بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في نصف نهائي السوبر الإسباني، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تغيير المدرب على مقاعد بدلاء برشلونة، سيتبعه رحيل اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، وأشارت إلى أن فيدال لاعب وسط البارسا، يتمسك بقرار الرحيل عن ملعب الكامب نو، حال إقالة فالفيردي.
اقرأ المزيد من الأخبار
هاري ماجواير (3)

ماجواير مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر سيتي

شكك أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في إمكانية لحاق مدافع الفريق هاري ماجواير بقمة مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد إصابته في مباراة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي أول أمس، وتعرض المدافع هاري ماجواير، الذي ضمه يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (104.67 مليون دولار) قبل بداية الموسم، لكدمة في قدمه خلال تعادل يونايتد بدون أهداف مع مستضيفه وولفرهامبتون، السبت، لكنه أكمل اللقاء إلى نهايته.
مانشستر سيتي - أرسنال

جوارديولا: مانشستر سيتي الأفضل في آخر 10 أعوام

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريق مانشستر سيتي، هو الأفضل في الدوري الإنجليزي في العقد الأخير (2010- 2019)، في ظل أن السيتي هو أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بالألقاب خلال تلك الفترة، والأكثر جمعًا للنقاط وتسجيلًا للأهداف، وخاض مانشستر سيتي 381 مباراة في الدوري الممتاز في آخر 10 سنوات وحصد 818 نقطة، بفارق 71 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد الذي نال 747 نقطة من 380 مباراة، وسجل السيتي 845 هدفا وبفارق أكثر من 130 هدفا عن تشيلسي وليفربول.
ماندزوكيتش

رسميًّا.. ماندزوكيتش ينتقل إلى الدحيل القطري

أعلن نادي الدحيل القطري عن تعاقده مع الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي بدءًا من يناير المقبل، ولم يعلن النادي القطري قيمة الصفقة أو مدة عقد اللاعب، حيث نشر خليفة بن حمد رئيس النادي صورة توقيع ماندزوكتش على عقود انضمامه، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ولم يلعب صاحب الـ33 عامًا مع يوفنتوس في أي مباراة خلال الموسم الجاري، بعدما خاض خلال 4 مواسم بقميص السيدة العجوز 162 مباراة سجل خلالها 44 هدفا وصنع 18، وتوج مع الفريق بثماني بطولات.
سانشو 2018 (2)

بوروسيا دورتموند يحدد ثمن جادون سانشو

حدد بوروسيا دورتموند الألماني، المقابل المالي الذي يسعى للحصول عليه، نظير بيع نجمه الإنجليزي الشاب جادون سانشو، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن بوروسيا دورتموند والعودة للبريميرليج من جديد، ولكن هذه المرة من بوابة مانشستر يونايتد أو تشيلسي، حيث لعب من قبل لصالح مانشستر سيتي. وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فقد حددت إدارة بوروسيا دورتموند، 127 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة أن جادون سانشو لا يشعر بالسعادة في ألمانيا، بعدما شعر بأنه "كبش فداء" لمشاكل بوروسيا دورتموند.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]