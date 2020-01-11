صراع شرس بين مانشستر سيتي واليونايتد على ضم كوليبالي

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ ص

كاليدو كوليبالي

يستعد مانشستر يونايتد للدخول في صراع شديد مع مانشستر سيتي، من أجل ضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى عدم سعادة السنغالي بالتواجد في صفوف نابولي، ويعاني كثيرًا أجل الرحيل، خاصة بعد رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي توجه إلى تدريب إيفرتون الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تحرك يونايتد صوب كوليبالي، جاء بعد إصابة هاري ماجواير في الفخذ، وتأكد غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقالت "ذا صن" إن هناك خلافًا بين كوليبالي وأوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، ولذلك فإن الأخير لن يعارض رحيل المدافع السنغالي مقابل 100 مليون إسترليني. يذكر أن جوارديولا من أكثر المهتمين بضم كوليبالي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لدعم دفاع مانشستر سيتي. ويعاني نابولي كثيرًا من تذبذب النتائج في الدوري

وقالت "ذا صن" إن هناك خلافًا بين كوليبالي وأوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، ولذلك فإن الأخير لن يعارض رحيل المدافع السنغالي مقابل 100 مليون إسترليني.



يذكر أن جوارديولا من أكثر المهتمين بضم كوليبالي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لدعم دفاع مانشستر سيتي.



ويعاني نابولي كثيرًا من تذبذب النتائج في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يقبع في المركز الثامن برصيد 24 نقطة متأخرًا عن روما عن صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفارق 10 نقاط كاملة بعد مرور 18 جولة.



وشارك كوليبالي مع نابولي في 14 مباراة هذا الموسم في الدوري الإيطالي بواقع 1,127 دقيقة، كما شارك في كل مباريات الفريق الست بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال بواقع 540 دقيقة، ولم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف في البطولتين.