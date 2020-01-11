فيدال يرهن بقاءه مع برشلونة باستمرار فالفيردي

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ ص

إيرنيستو فالفيردي

ربط النجم التشيلي أرتورو فيدال مستقبله مع برشلونة، باستمرار مدرب الفريق الحالي إيرنيستو فالفيردي في قلعة الكامب نو، وكانت العديد من الأنباء قد انتشرت بشأن إقالة فالفيردي وتعيين تشافي هيرنانديز مدرب السد، بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في نصف نهائي السوبر الإسباني، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تغيير المدرب على مقاعد بدلاء برشلونة، سيتبعه رحيل اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، وأشارت إلى أن فيدال لاعب وسط البارسا، يتمسك بقرار الرحيل عن ملعب الكامب نو، حال إقالة فالفيردي.

وأوضحت الصحيفة أن فيدال يرى أن مشاركته بانتظام مع البارسا ستصبح محل شك، إذا رحل فالفيردي الذي يثق كثيرًا في النجم التشيلي. وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن آخر عرض ينوي إنتر ميلان تقديمه لضم فيدال هذا الشتاء، هو إعارة اللاعب بمقابل قد يصل إلى 3 ملايين يورو، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل نظير 15 مليونًا. يذكر

وأوضحت الصحيفة أن فيدال يرى أن مشاركته بانتظام مع البارسا ستصبح محل شك، إذا رحل فالفيردي الذي يثق كثيرًا في النجم التشيلي.



وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن آخر عرض ينوي إنتر ميلان تقديمه لضم فيدال هذا الشتاء، هو إعارة اللاعب بمقابل قد يصل إلى 3 ملايين يورو، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل نظير 15 مليونًا.



يذكر أن فيدال شارك مع برشلونة في 15 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم بواقع 568 دقيقة، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف دون أن يصنع أي هدف، كما شارك في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا، لم يسجل خلالها أي أهداف ولكنه صنع هدفًا وحيدًا.



كما شارك في خسارة برشلونة بالسوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، لمدة 90 دقيقة.