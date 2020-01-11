رياضة

فيدال يرهن بقاءه مع برشلونة باستمرار فالفيردي

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ ص
إيرنيستو فالفيردي
إيرنيستو فالفيردي
ربط النجم التشيلي أرتورو فيدال مستقبله مع برشلونة، باستمرار مدرب الفريق الحالي إيرنيستو فالفيردي في قلعة الكامب نو، وكانت العديد من الأنباء قد انتشرت بشأن إقالة فالفيردي وتعيين تشافي هيرنانديز مدرب السد، بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في نصف نهائي السوبر الإسباني، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تغيير المدرب على مقاعد بدلاء برشلونة، سيتبعه رحيل اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، وأشارت إلى أن فيدال لاعب وسط البارسا، يتمسك بقرار الرحيل عن ملعب الكامب نو، حال إقالة فالفيردي.
وأوضحت الصحيفة أن فيدال يرى أن مشاركته بانتظام مع البارسا ستصبح محل شك، إذا رحل فالفيردي الذي يثق كثيرًا في النجم التشيلي. وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن آخر عرض ينوي إنتر ميلان تقديمه لضم فيدال هذا الشتاء، هو إعارة اللاعب بمقابل قد يصل إلى 3 ملايين يورو، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل نظير 15 مليونًا. يذكر
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سواريز

قلق في برشلونة بسبب إصابة لويس سواريز

أثارت الإصابة التي تعرض لها النجم الأوروجوياني لويس سواريز، حالة من القلق بين جدران نادي برشلونة، وكان برشلونة قد ودع كأس السوبر الإسباني من الدور نصف النهائي، أمس الخميس، بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3- 2، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سواريز ظهر في التدريبات التي سبقت مباراة إسبانيول في الليجا، وهو يتحسس موضع الإصابة القديمة في الركبة، وبدت على وجهه ملامح الألم، لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في المباراة، بل وتسجيل هدف وصناعة آخر.
يوفنتوس

دفعة معنوية كبيرة ليوفنتوس قبل موقعة روما

تتجه الأنظار مساء غدًا الأحد، صوب ملعب الأولمبيكو، والذي سيكون مسرحًا لقمة مباريات الجولة رقم 19 من الدوري الإيطالي لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يحل حامل اللقب يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على روما، وتلقى مدرب السيدة العجوز، ماوريسيو ساري أنباء سارة قبل تلك الموقعة المرتقبة، حيث ذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن جونزالو هيجواين مهاجم الفريق، شارك بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد غيابه أمس بسبب الإصابة، وأضاف أن هيجواين الذي عانى من إصابة في الفخذ الأيسر، وتدرب بشكل منفصل أمس، تدرب مع بقية زملائه، ليؤكد اقترابه من المشاركة في مباراة روما.
كاليدو كوليبالي

صراع شرس بين مانشستر سيتي واليونايتد على ضم كوليبالي

يستعد مانشستر يونايتد للدخول في صراع شديد مع مانشستر سيتي، من أجل ضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى عدم سعادة السنغالي بالتواجد في صفوف نابولي، ويعاني كثيرًا أجل الرحيل، خاصة بعد رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي توجه إلى تدريب إيفرتون الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تحرك يونايتد صوب كوليبالي، جاء بعد إصابة هاري ماجواير في الفخذ، وتأكد غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.
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سواريز

قلق في برشلونة بسبب إصابة لويس سواريز

أثارت الإصابة التي تعرض لها النجم الأوروجوياني لويس سواريز، حالة من القلق بين جدران نادي برشلونة، وكان برشلونة قد ودع كأس السوبر الإسباني من الدور نصف النهائي، أمس الخميس، بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3- 2، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سواريز ظهر في التدريبات التي سبقت مباراة إسبانيول في الليجا، وهو يتحسس موضع الإصابة القديمة في الركبة، وبدت على وجهه ملامح الألم، لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في المباراة، بل وتسجيل هدف وصناعة آخر.
اتليتكو مدريد

ماذا قال سيميوني وجريزمان بعد سقوط البرسا؟

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، عن سر الفوز على برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني، وذلك خلال لقائه مع قناة الرياضية السعودية. وقال مدرب أتليتكو مدريد: "برشلونة فريق كبير مثل مانشستر سيتي وليفربول ونسعى لتقليل الفجوة، الشوط الأول كان صعبا وفي الشوط الثاني خلال 15 دقيقة لعب جميع اللاعبين من قلبهم وهو ما ساهم في فوز الفريق بالمباراة". وواصل دييجو سيميوني: "ركزنا على المساحات واستغلال الأخطاء في خط دفاع برشلونة وتبادل الأدوار بين أنخيل كوريا وماركوس يورنتي".
اتليتكو مدريد

في ليلة الـ «var».. أتليتكو يتأهل لنهائي السوبر

حقق فريق أتليتكو مدريد، الفوز على نظيره برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. سجل كوكي، هدف التقدم، الأتليتي، وأدرك ميسي هدف التعادل، وأضاف لويس سواريز، الهدف الثاني للفريق الكتالوني، وأدرك موراتا هدف التعادل للأتليتي، وخطف كوريا هدف الفوز للروخي بلانكوس، الذي يواجه ريال مدريد، في نهائي المسابقة يوم الأحد المقبل.
تير شتيجن حارس برشلونة

فالفيردي يعتزم إراحة شتيجن في السوبر الإسباني

تتجه الأنظار صوب المملكة العربية السعودية في الفترة بين يومي 8 و12 من شهر يناير المقبل، حيث ستحتضن منافسات النسخة رقم 36 من السوبر الإسباني بشكله جديد، بمشاركة 4 فرق وهي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني وفالنسيا حامل لقب كأس ملك إسبانيا إضافة إلى أتلتيكو مدريد وصيف الدوري الإسباني وريال مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن فالفيردي ينوي الاعتماد على الحارس البرازيلي نيتو كأساسي في تلك البطولة، مع إراحة زميله الألماني، مارك تير شتيجن.
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