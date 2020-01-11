دفعة معنوية كبيرة ليوفنتوس قبل موقعة روما

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٩ ص

يوفنتوس

تتجه الأنظار مساء غدًا الأحد، صوب ملعب الأولمبيكو، والذي سيكون مسرحًا لقمة مباريات الجولة رقم 19 من الدوري الإيطالي لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يحل حامل اللقب يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على روما، وتلقى مدرب السيدة العجوز، ماوريسيو ساري أنباء سارة قبل تلك الموقعة المرتقبة، حيث ذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن جونزالو هيجواين مهاجم الفريق، شارك بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد غيابه أمس بسبب الإصابة، وأضاف أن هيجواين الذي عانى من إصابة في الفخذ الأيسر، وتدرب بشكل منفصل أمس، تدرب مع بقية زملائه، ليؤكد اقترابه من المشاركة في مباراة روما.

يذكر أن هيجوايين شارك في 16 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بواقع 1,026 دقيقة، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 آخرين. كما شارك في كل مباريات اليوفي الست في مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا بواقع 399 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما. وشارك المهاجم الأرجنتيني لمدة 66 دقيقة

يذكر أن هيجوايين شارك في 16 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بواقع 1,026 دقيقة، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 آخرين.



كما شارك في كل مباريات اليوفي الست في مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا بواقع 399 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.



وشارك المهاجم الأرجنتيني لمدة 66 دقيقة في خسارة يوفنتوس لمباراة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.



ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن متصدر جدول الترتيب إنتر بعد مرور 18 جولة، بينما يتواجد روما في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة عن أتلانتا صاحب المركز الخامس.