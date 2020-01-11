رياضة

دفعة معنوية كبيرة ليوفنتوس قبل موقعة روما

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٩ ص
يوفنتوس
يوفنتوس
تتجه الأنظار مساء غدًا الأحد، صوب ملعب الأولمبيكو، والذي سيكون مسرحًا لقمة مباريات الجولة رقم 19 من الدوري الإيطالي لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يحل حامل اللقب يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على روما، وتلقى مدرب السيدة العجوز، ماوريسيو ساري أنباء سارة قبل تلك الموقعة المرتقبة، حيث ذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن جونزالو هيجواين مهاجم الفريق، شارك بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد غيابه أمس بسبب الإصابة، وأضاف أن هيجواين الذي عانى من إصابة في الفخذ الأيسر، وتدرب بشكل منفصل أمس، تدرب مع بقية زملائه، ليؤكد اقترابه من المشاركة في مباراة روما.
يذكر أن هيجوايين شارك في 16 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بواقع 1,026 دقيقة، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 آخرين. كما شارك في كل مباريات اليوفي الست في مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا بواقع 399 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما. وشارك المهاجم الأرجنتيني لمدة 66 دقيقة
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سواريز

قلق في برشلونة بسبب إصابة لويس سواريز

أثارت الإصابة التي تعرض لها النجم الأوروجوياني لويس سواريز، حالة من القلق بين جدران نادي برشلونة، وكان برشلونة قد ودع كأس السوبر الإسباني من الدور نصف النهائي، أمس الخميس، بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3- 2، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سواريز ظهر في التدريبات التي سبقت مباراة إسبانيول في الليجا، وهو يتحسس موضع الإصابة القديمة في الركبة، وبدت على وجهه ملامح الألم، لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في المباراة، بل وتسجيل هدف وصناعة آخر.
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فيدال يرهن بقاءه مع برشلونة باستمرار فالفيردي

ربط النجم التشيلي أرتورو فيدال مستقبله مع برشلونة، باستمرار مدرب الفريق الحالي إيرنيستو فالفيردي في قلعة الكامب نو، وكانت العديد من الأنباء قد انتشرت بشأن إقالة فالفيردي وتعيين تشافي هيرنانديز مدرب السد، بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في نصف نهائي السوبر الإسباني، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تغيير المدرب على مقاعد بدلاء برشلونة، سيتبعه رحيل اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، وأشارت إلى أن فيدال لاعب وسط البارسا، يتمسك بقرار الرحيل عن ملعب الكامب نو، حال إقالة فالفيردي.
كاليدو كوليبالي

صراع شرس بين مانشستر سيتي واليونايتد على ضم كوليبالي

يستعد مانشستر يونايتد للدخول في صراع شديد مع مانشستر سيتي، من أجل ضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى عدم سعادة السنغالي بالتواجد في صفوف نابولي، ويعاني كثيرًا أجل الرحيل، خاصة بعد رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي توجه إلى تدريب إيفرتون الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تحرك يونايتد صوب كوليبالي، جاء بعد إصابة هاري ماجواير في الفخذ، وتأكد غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.
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كاليدو كوليبالي

صراع شرس بين مانشستر سيتي واليونايتد على ضم كوليبالي

يستعد مانشستر يونايتد للدخول في صراع شديد مع مانشستر سيتي، من أجل ضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى عدم سعادة السنغالي بالتواجد في صفوف نابولي، ويعاني كثيرًا أجل الرحيل، خاصة بعد رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي توجه إلى تدريب إيفرتون الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تحرك يونايتد صوب كوليبالي، جاء بعد إصابة هاري ماجواير في الفخذ، وتأكد غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.
ماندزوكيتش

رسميًّا.. ماندزوكيتش ينتقل إلى الدحيل القطري

أعلن نادي الدحيل القطري عن تعاقده مع الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي بدءًا من يناير المقبل، ولم يعلن النادي القطري قيمة الصفقة أو مدة عقد اللاعب، حيث نشر خليفة بن حمد رئيس النادي صورة توقيع ماندزوكتش على عقود انضمامه، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ولم يلعب صاحب الـ33 عامًا مع يوفنتوس في أي مباراة خلال الموسم الجاري، بعدما خاض خلال 4 مواسم بقميص السيدة العجوز 162 مباراة سجل خلالها 44 هدفا وصنع 18، وتوج مع الفريق بثماني بطولات.
يوفنتوس

السعودية تحتضن السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود اليوم الأحد، النسخة رقم 32 من السوبر الإيطالي، وذلك عندما يواجه يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي نظيره لاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا، ويحمل السيدة العجوز الرقم القياسي كأكثر من توج اللقب بواقع 8 مرات، أعوام: 1995 و1997 و2002 و2003 و2012 و2013 و2015 و2018، وحل وصيفًا 6 مرات نسخ 1990 و1998 و2005 و2014 و2016 و2017، أما لاتسيو الملقب بالبيانكوتشيلستي فتوج باللقب 4 مرات أعوام 1998 و2000 و2009 و2017، وحل وصيفًا 3 مرات أعوام 2004 و2013 و2015.
إنتر ميلان

إنتر ميلان يقسو على جنوى ويخطف صدارة الكالتشيو

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا كبيرًا على نظيره جنوى، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، ليرتقي إنتر إلى صدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن سبال الأخير، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.
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