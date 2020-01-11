قلق في برشلونة بسبب إصابة لويس سواريز

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٢ ص

لويس سواريز

أثارت الإصابة التي تعرض لها النجم الأوروجوياني لويس سواريز، حالة من القلق بين جدران نادي برشلونة، وكان برشلونة قد ودع كأس السوبر الإسباني من الدور نصف النهائي، أمس الخميس، بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3- 2، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سواريز ظهر في التدريبات التي سبقت مباراة إسبانيول في الليجا، وهو يتحسس موضع الإصابة القديمة في الركبة، وبدت على وجهه ملامح الألم، لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في المباراة، بل وتسجيل هدف وصناعة آخر.

وفي مباراة أتلتيكو مدريد، شارك سواريز في المباراة كاملة، وقدم أداءً جيدًا. لكن بعدما عاوده الشعور بالألم في لقاء أتلتيكو، فسوف يتواصل مع الطبيب الذي أجرى له الجراحة في مايو الماضي، لاتخاذ اللازم. وأشار التقرير إلى أنه في حال أثبتت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب للجراحة، فربما يغيب مدة تزيد على الشهر. ويأمل

وفي مباراة أتلتيكو مدريد، شارك سواريز في المباراة كاملة، وقدم أداءً جيدًا.



لكن بعدما عاوده الشعور بالألم في لقاء أتلتيكو، فسوف يتواصل مع الطبيب الذي أجرى له الجراحة في مايو الماضي، لاتخاذ اللازم.



وأشار التقرير إلى أنه في حال أثبتت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب للجراحة، فربما يغيب مدة تزيد على الشهر.



ويأمل سواريز في خوض مباراة نابولي بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهو في كامل جاهزيته.



ويحل برشلونة ضيفا على نابولي ذهابا يوم 25 فبراير المقبل، بينما يتواجهان في كامب نو إيابا يوم 18 مارس.



يذكر أن سواريز شارك في 17 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 7 آخرين، وبشكل عام سجل 14 هدفًا وصنع 11 أخرى في 24 مباراة خاضها في جميع المسابقات.