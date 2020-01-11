السيسي ينعي السلطان قابوس: كان داعما للقضايا العربية

تحرير:التحرير ١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص

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تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وغرد الرئيس السيسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائما للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة، أدخله الله فسيح جناته والهم اسرته الصبر والسلوان".

وتوفي السلطان العماني قابوس بن سعيد بن تيمور، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 79 عامًا، ونعى مجلس الدفاع العماني سلطانه الراحل، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.وانعقد مجلس عمان عقب الوفاة، واختاروا هيثم بن طارق لخلافة السلطان الراحل، ونقلت صحيفة الوطن العمانية أن "صاحب الجلالة السلطان هيثم