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السيسي ينعي السلطان قابوس: كان داعما للقضايا العربية

تحرير:التحرير ١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص
السيسي
السيسي
تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وغرد الرئيس السيسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائما للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة، أدخله الله فسيح جناته والهم اسرته الصبر والسلوان".
وتوفي السلطان العماني قابوس بن سعيد بن تيمور، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 79 عامًا، ونعى مجلس الدفاع العماني سلطانه الراحل، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.وانعقد مجلس عمان عقب الوفاة، واختاروا هيثم بن طارق لخلافة السلطان الراحل، ونقلت صحيفة الوطن العمانية أن "صاحب الجلالة السلطان هيثم
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علي-عبدالعال (3)

رئيس البرلمان ناعيا السلطان قابوس: أقام دولة حديثة بسياسة حكيمة

نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصري، إلى الشعب العماني الشقيق، الذي يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طيب الله ثراه.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: يجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة بـ«دار مصر» بمدينة بدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، ويجرى استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز. وقال وزير الإسكان، في بيان الوزارة اليوم، إنه يجرى الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (53 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر» بمنطقة الامتداد الشرقي، ويجرى تنفيذ 9024 وحدة (376 عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة.
قابوس

مصر تعلن الحداد 3 أيام على رحيل السلطان قابوس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم. كان السيسي نعى السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء أمس، وكتب في صفحته على "فيسبوك": "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة. ادخله الله فسيح جناته والهم أسرته الصبر والسلوان".
سامح-شكرى (1)

مصر ترد على بيان إثيوبيا عن سد النهضة: مغالطات وتضليل.. ولن نتهاون

أصدرت مصر بيانا شديد اللهجة، أدانت فيه رد الفعل الصادر من أديس أبابا بشأن المفاوضات الأخيرة بخصوص سد النهضة والتي آلت نتائجها إلى الفشل، إذ أكدت جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية، بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير الجاري، في أديس أبابا، قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين، لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
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مرثا -محروس (3)

عضو تنسيقية الأحزاب: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري

أكدت مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة، أن ورشة الذكاء الاصطناعي والبشر المتحكم ، التي عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة كانت في غاية الأهمية، لذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضورها. وقالت مرثا محروس: "لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري بشكل كبير، وهذا ما انتبهت اليه القيادة السياسية المصرية ضمن خطة الإصلاح الإداري الذي تخطط له والواضحة في فكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي".
كلمة - الرئيس- السيسي-في -الجلسة الخاصة -بمنتدي شباب- العالم باسوان (2)

السيسي: النجاح لا يجب أن يكون على حساب دماء الشعوب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما، وكانت الأمور تسير بشكل جيد ولكن حدث تغيير في الحكومة اليونانية ونحرص على تفعيل الاتفاق مرة أخرى. وأعرب الرئيس السيسي خلال لقائه مساء اليوم في شرم الشيخ مع ممثلي الصحافة الأجنبية في مصر، عن تهنئته للشعب البريطاني بنجاح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية وتفاؤله أن تشهد العلاقات دفعة كبيرة في الاقتصاد والسياسية ومجالات اخري. وحول توجه اسرائيل نحو زيادة الاستيطان وضم وادي الأردن، قال الرئيس، إن كل ما حدث في إسرائيل هي وعود انتخابية من جانب بنيامين نتنياهو وهناك فرق بين الوعود وتنفيذها، ومصر موقفها ثابت بشأن حل الدولتين والاستيطان والقضية الفلسطينية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه، يقوم على التفاوض مع الحكومة الإثيوبية، مشيرا إلى أنه لو كانت مصر مستقرة خلال الأعوام الماضية لكنا أجرينا المفاوضات في هدوء، وعندما احتجنا إلى تطوير مسار التفاوض طلبنا أن يتدخل طرف رابع لتسهيل التفاوض ونتمني أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الشأن بحلول 15 يناير المقبل.
السيسي (3)

السيسي يؤكد أهمية المدارس اليابانية في بناء الإنسان المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشروع المدارس اليابانية بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية، والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب، بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية، كما أكد للخبراء اليابانيين أن أمامهم مهمة غاية في الأهمية في هذا الإطار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم الأحد مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم على منظومة المدارس اليابانية بمصر.
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