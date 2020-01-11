الإسكان: يجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة بـ«دار مصر» بمدينة بدر

تحرير:التحرير ١١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، ويجرى استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز. وقال وزير الإسكان، في بيان الوزارة اليوم، إنه يجرى الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (53 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر» بمنطقة الامتداد الشرقي، ويجرى تنفيذ 9024 وحدة (376 عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة.

وبدوره، قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر إنه يجرى تنفيذ 8424 وحدة سكنية (351 عمارة) بمشروع «الإسكان الاجتماعى» بمنطقة الامتداد الشرقي، وتم ويجرى طرح وإسناد تنفيذ 32424 وحدة (1351 عمارة).وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر أنه تم استلام 5 مراكز طبية بمناطق مختلفة ومن ضمنها مركز طبى للتأمين الصحي،