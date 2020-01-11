سلطان عمان الجديد: نسير على نهج قابوس خارجيًا

تحرير:التحرير ١١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ ص

السلطان هيثم بن طارق

قال سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، إن السلطان قابوس أرسى مكانة دولية للسلطنة، مشيرا إلى أن عمان ستسير على نهج السلطان قابوس على صعيد السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الشعوب وحسن الجوار، وأنهم حريصون على عدم التدخل في شؤون الغير، وذللك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وتابع السلطان هيثم في مراسم تنصيبه، اليوم، "ستواصل عمان عملها ضمن منظمة الأمم المتحدة وسنحترم الاتفاقيات الدولية، وستحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول، نسعى مع الدول العربية إلى النأي بالمنطقة عن الصراعات، ومع الأشقاء في دول الخليج مسيرة التعاون والتعاضد".

وأضاف أن إرادة الله تعالى جارية في خلقة وأننا جميعا له راجعون، وشاءت إرادة الله أن نفقد أعز الرجال العظام، المغفور له بإذن الله السلطان قابوس، فهو رجل لا يمكن كخطاب كهذا أن يوفيه حقه، وأن يعدد ما أنجزه وبناه، فقد بنى دولة عصرية شهد لها القاصي قبل الداني، وشيد لحظة راسخة تجلت معالمها في منظومة القوانين

وأضاف أن إرادة الله تعالى جارية في خلقة وأننا جميعا له راجعون، وشاءت إرادة الله أن نفقد أعز الرجال العظام، المغفور له بإذن الله السلطان قابوس، فهو رجل لا يمكن كخطاب كهذا أن يوفيه حقه، وأن يعدد ما أنجزه وبناه، فقد بنى دولة عصرية شهد لها القاصي قبل الداني، وشيد لحظة راسخة تجلت معالمها في منظومة القوانين والتشريعات التي ستحفظ البلاد وتنظم مسيرتها نحو مستقبل زاهر وإقامة بنية أساسية وأسس منظومة مجتمعية قائمة على العداة ورفع مستوى معيشة المواطن العماني، فجزاه الله خيرا عن شعبه وبلده وأمته وأنزله منازل الصالحين وجعل مثواه في جناة النعيم وهيأ لعمان أسباب العز والتمكين.





