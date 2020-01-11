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من هو هيثم بن طارق آل سعيد.. سلطان عُمان الجديد؟

تحرير:التحرير ١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
عقدت السبت جلسة فتح وصية سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، ونصت على تسمية هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطانا لعُمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في حسابها الرسمي على "تويتر". وأوكل مجلس العائلة المالكة مجلس الدفاع بفتح الوصية وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
من هو سلطان عُمان الجديد؟هيثم بن طارق آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، وهو من مواليد عام 1954.                                               وتولى السلطان هيثم العديد من المناصب
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السلطان هيثم خليفة قابوس

سلطان عمان الجديد: نسير على نهج قابوس خارجيًا

قال سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، إن السلطان قابوس أرسى مكانة دولية للسلطنة، مشيرا إلى أن عمان ستسير على نهج السلطان قابوس على صعيد السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الشعوب وحسن الجوار، وأنهم حريصون على عدم التدخل في شؤون الغير، وذللك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وتابع السلطان هيثم في مراسم تنصيبه، اليوم، "ستواصل عمان عملها ضمن منظمة الأمم المتحدة وسنحترم الاتفاقيات الدولية، وستحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول، نسعى مع الدول العربية إلى النأي بالمنطقة عن الصراعات، ومع الأشقاء في دول الخليج مسيرة التعاون والتعاضد".
اردوغان (3)

كاتب لبناني: أردوغان يرسل ميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا

أكد الكاتب الصحفي اللبناني، يحيى أحمد الكعكي، أن إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات عسكرية وميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا، يأتي في سياق مؤامرة تستهدف إضعاف مصر، وفرض أردوغان لنفسه والمساومة للحصول على ما يريده من غاز البحر المتوسط. وأشار الكاتب، في مقال بعنوان "ليبيا لليبيين" بصحيفة الشرق اللبنانية في عددها الصادر اليوم، إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود السياسية، خصوصا من جانب مصر لمواجهة تداعيات الموقف سعيا لاحتواء الأوضاع في ليبيا في إطار تسوية سياسية شاملة، فإن الرئيس التركي يعمل على تقويض تلك الجهود، عبر إرسال قواته العسكرية وفلول تنظيمي الإخوان وداعش الإرهابيين المهزومين في سوريا.
العراق

احتجاجًا على القصف.. استدعاء السفير الإيراني بالعراق

قالت وزارة الشؤون الخارجية العراقية، في بيان لها مساء اليوم الخميس، إنها استدعت السفير الإيراني لإبلاغه رفض العراق ضرب قواعد عسكرية على أراضيه وأنه يعتبر الإجراء خرقا لسيادته، مضيفه أن استدعاء المسؤول الإيراني يأتي في سياق الضربات الصاروخية الانتقامية التي شنتها طهران. وكانت مصادر أمنية عراقية، قالت مساء اليوم الخميس، إن صاروخا سقط بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا.
انفجار-فى-العراق

«بدون إصابات».. سقوط صاروخ قرب قاعدة أمريكية بالعراق

قالت مصادر أمنية، إن صاروخا سقط مساء اليوم الخميس بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا. وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء أمس، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.
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السلطان هيثم خليفة قابوس

سلطان عمان الجديد: نسير على نهج قابوس خارجيًا

قال سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، إن السلطان قابوس أرسى مكانة دولية للسلطنة، مشيرا إلى أن عمان ستسير على نهج السلطان قابوس على صعيد السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الشعوب وحسن الجوار، وأنهم حريصون على عدم التدخل في شؤون الغير، وذللك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وتابع السلطان هيثم في مراسم تنصيبه، اليوم، "ستواصل عمان عملها ضمن منظمة الأمم المتحدة وسنحترم الاتفاقيات الدولية، وستحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول، نسعى مع الدول العربية إلى النأي بالمنطقة عن الصراعات، ومع الأشقاء في دول الخليج مسيرة التعاون والتعاضد".
قابوس

مصر تعلن الحداد 3 أيام على رحيل السلطان قابوس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم. كان السيسي نعى السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء أمس، وكتب في صفحته على "فيسبوك": "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة. ادخله الله فسيح جناته والهم أسرته الصبر والسلوان".
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السيسي ينعي السلطان قابوس: كان داعما للقضايا العربية

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وغرد الرئيس السيسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائما للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة، أدخله الله فسيح جناته والهم اسرته الصبر والسلوان".
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