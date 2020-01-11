إدارة الطيران الأمريكية تسعى لتغريم «بوينج» 5.4 مليون دولار

تحرير:التحرير ١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م

الطيران الأمريكي

قالت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية يوم الجمعة إنها تسعى إلى تغريم شركة "بوينغ" 5.4 مليون دولار لتقاعسها عن منع تركيب أجزاء بها عيوب في طائرات 737 "ماكس"، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الإدارة في بيان: "بوينج تقاعست عن الإشراف بشكل كاف على مورديها لضمان امتثالهم لنظام ضمان الجودة المتبع في الشركة.. وتعمدت بوينغ تقديم الطائرة للحصول على شهادة صلاحية الطيران النهائية من إدارة الطيران الفدرالية بعد معرفتها أن هذه الأجزاء لا يمكن استخدامها بسبب إخفاقها في اجتياز اختبار القوة".

واقترحت إدارة الطيران الفدرالية فرض غرامة مدنية قيمتها 3.9 مليون دولار على بوينغ بسبب المشكلة هذه نفسها في ديسمبر لطائرات من طراز "133، 737"، إن جي، وهي الجيل السابق لطائرات (737) ماكس.وتم منع طيران طائرات (737) ماكس منذ مارس الماضي بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز مما أدى إلى مقتل 346 شخصا.ووجه نواب