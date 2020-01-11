سقوط 3 من تجار الكيف في حملة مكبرة بإمبابة

١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م

مخدرات

واصلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة جهودها ممثلة في إدارة البحث الجانئي بقيادة اللواء محمود السبيلي ونائبيه اللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مروجى ومتجرى المواد المخدرة تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستراتيجية الوزارة التي تستهدف تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال من خلال الحملات المستمرة والدوريات الأمنية (ثابتة - متحركة).

وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق) حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 755 جراما- 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهواتف المحمولة

وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق) حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 755 جراما- 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.



كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة له معلومات جنائية حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (3100 قرص مخدر - هاتف محمول - سلاح أبيض - مبلغ مالى). بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.







