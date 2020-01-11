جريمة

سقوط 3 من تجار الكيف في حملة مكبرة بإمبابة

١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م
مخدرات
مخدرات
واصلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة جهودها ممثلة في إدارة البحث الجانئي بقيادة اللواء محمود السبيلي ونائبيه اللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مروجى ومتجرى المواد المخدرة تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستراتيجية الوزارة التي تستهدف تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال من خلال الحملات المستمرة والدوريات الأمنية (ثابتة - متحركة).
وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق) حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 755 جراما- 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهواتف المحمولة
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هجرة-غير-شرعية

الداخلية تحبط 7 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – أدوات طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا أكثر من مائة ألف جنيه.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

إحالة مسؤول بالسكة الحديد إلى المحاكمة بتهمة الرشوة

أحالت النيابة العامة مديرا بالشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة الرشوة، وأوضحت التحقيقات أن المتهم ألقي القبض عليه متلبسا بتقاضي مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تعويضات لأشخاص على أن يحصل على جزء من مبلغ التعويض في الوقت الذي نسبت النيابة للمتهم اتهمات تتعلق بالحصول على رشوة مالية مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، كما أثبتت تحريات الرقابة الإدارية اتفاق المتهم مع أصحاب التعويضات المستحقة من جهة عمله على أخذ جزء من المبلغ مقابل إنهاء الإجراءات.
ضبط-لحوم-ودواجن-فاسدة

لحوم فاسدة ودقيق الغلابة.. حصيلة جهود مباحث التموين

واصلت مديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجاري؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص للبسكويت والشيكولاتة المرج؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن القاهرة يداهم أوكار السلاح والكيف في المطرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط الخارجين على القانون وحائزى ومتجرى الأسلحة النارية "غير المرخصة"، وحائزى ومتجرى المواد المخدرة، والهاربين من السجون والأحكام القضائية، الامر الذي ترجمه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، بشن حملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.
المتهمين (3)

«إحنا ملوك التصدير»..حيلة زوجين للنصب على رجل أعمال

أوقعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام بأحد الأشخاص وزوجته كونا عصابة للنصب والاحتيال على رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على أمواله بزعم تصدير بضائع له بعد بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض رجل أعمال ومالك شركة لواقعة نصب واحتيال، والاستيلاء على أموال طائلة منه من قبل مندوب مبيعات بإحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وزوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية يقيمان بمحافظة القاهرة.
سرقة

ضبط عصابة لسرقة المساكن بالشيخ زايد: «مبنسرقش غلابة»

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة وفق السياسة الموضوعة والاستراتيجية التي وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي ترجمها ضباط إدارة البحث الجنائي بمجيرية أمن الجيزة بنجاحهم في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم عاطلين اثنين يحملان جنسية دولة عربية، تخخص نشاطهما الإجرامي في سرقة الوحدات السكنية وتحديدا التجمعات السكنية الراقية بمدينة الشيخ زايد.
حملة-الأمن-العام

يد تؤمن وأخرى تلاحق المجرمين.. 24 ساعة مداهمات أمنية

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - 12 بندقية خرطوش - 6 طبنجات - 31 فرد خرطوش)، بحوزة 40 متهما و205 قطع سلاح أبيض و125 طلقة مختلفة الأعيرة.
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