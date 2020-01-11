الشرطة تطارد عناصر إجرامية في 4 محافظات

١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٥ م

حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 8 قضايا فى مجال ضبط مخالفات المسطحات المائية، 33 قضية تموينية، 861 مخالفة مرورية، وتنفيذ 801 حكم قضائي متنوع بنطاق مديرية أمن بنى سويف.

وضبط 15 قضية فى مجال ضبط مخالفات المسطحات المائية، 70 قضية تموينية، 1206 مخالفات مرورية، وتنفيذ 911 حكما قضائيا متنوعا بنطاق مديرية أمن الفيوم.بالانتقال إلى عروس العيد، أسفرت الجهود الأمنية خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية عن ضبط (3 قطع سلاح ناري، قضية اتجار في المواد المخدرة، 47 قضية تموينية، 4047