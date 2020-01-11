12 مليونا في عام.. يقظة كمين طنطا تكشف عصابة العملة

١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م

مبالغ مالية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 12 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية القائمة على إدارة الأنشطة غير المشروعة في النقد الأجنبي والتحويلات المالية بعد اشتباه قوة كمين بمركز طنطا في عامل بحوزته مبلغ مليون و850 ألف جنيه، 1000ريال سعودى، 2 هاتف محمول.

بمناقشته حول مصدر تلك المبالغ المالية أقر بقيامه بالاشتراك مع ستة أشخاص -بينهم شقيقاه يعملان بإحدى الدول العربية- بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة اثنين منهم عبر منفذ السلوم البري، وقيام اثنين آخرين بتغيير

بمناقشته حول مصدر تلك المبالغ المالية أقر بقيامه بالاشتراك مع ستة أشخاص -بينهم شقيقاه يعملان بإحدى الدول العربية- بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة اثنين منهم عبر منفذ السلوم البري، وقيام اثنين آخرين بتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيام المتهم المضبوط وآخر باستلام تلك الأموال وتوزيع جزء منها على ذوى العاملين بكفر الشيخ وتسليم باقى المبالغ إلى أحدهم "موظف بمكتب بريد" مستغلاً وظيفته فى تحويل تلك المبالغ لذويهم بحوالات بريدية نظير عمولة يقتسمونها فيما بينهم.



وأمكن ضبط متهمين اثنين، والتوصل إلى 1932 حوالة بريدية تم إجرائها خلال عام 2019 بإجمالى 12 مليون جنيه.



