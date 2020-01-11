الداخلية تخمد نار الثأر بين عائلتين في قنا

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

جلسة صلح

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبوتشت فى النزاع القائم بينهما، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.تم التوفيق والصلح بين الطرفين ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى، وتعهد



ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبوتشت فى النزاع القائم بينهما، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.



تم التوفيق والصلح بين الطرفين ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر، وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.



وتركزت الخطة الموضوعة على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين؛ إنفاذا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة إلى انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.



