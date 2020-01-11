جريمة

الداخلية تخمد نار الثأر بين عائلتين في قنا

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
جلسة صلح
جلسة صلح
جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبوتشت فى النزاع القائم بينهما، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.تم التوفيق والصلح بين الطرفين ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى، وتعهد
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هجرة-غير-شرعية

الداخلية تحبط 7 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – أدوات طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا أكثر من مائة ألف جنيه.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

إحالة مسؤول بالسكة الحديد إلى المحاكمة بتهمة الرشوة

أحالت النيابة العامة مديرا بالشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة الرشوة، وأوضحت التحقيقات أن المتهم ألقي القبض عليه متلبسا بتقاضي مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تعويضات لأشخاص على أن يحصل على جزء من مبلغ التعويض في الوقت الذي نسبت النيابة للمتهم اتهمات تتعلق بالحصول على رشوة مالية مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، كما أثبتت تحريات الرقابة الإدارية اتفاق المتهم مع أصحاب التعويضات المستحقة من جهة عمله على أخذ جزء من المبلغ مقابل إنهاء الإجراءات.
ضبط-لحوم-ودواجن-فاسدة

لحوم فاسدة ودقيق الغلابة.. حصيلة جهود مباحث التموين

واصلت مديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجاري؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص للبسكويت والشيكولاتة المرج؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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خطف طفل

انتقام سيدة.. خطفت طفل ميكانيكي بسبب 21 ألف جنيه

جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، خاثة وقائع الخطف، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية (بمديرية أمن قنا) بالاشتباه فى إحدى السيدات حال استقلالها لسيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة الوقف ورفقتها طفل يشتبه فى اختطافه. وانتقلت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بقنا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن استيقاف السيارة بنقطة التفتيش الأمنية بدائرة مركز شرطة قنا، وبمناقشة السيدة تبين أنها لديها معلومات جنائية مسجلة مقيمة بدائرة مركز شرطة الأقصر، ولها محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-9

الشرطة تخمد نار الفتنة بين عائلتين في بني سويف

تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية، سياس أمنية ثابتة لدى وزارة الداخلية تهدف من خلالها إلى حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان.
تعذيب طفلة

القاتل أبي.. حفلة تعذيب انتهت بمقتل طالبة في المنيا

جثة هامدة لفتاة في مقتبل العمر وصلت مستشفى بنطاق مركز مطاي بمحافظة المنيا، زعم مرافقها أن وفاتها ناتجة عن إصابتها بكسور ونزيف داخلي دى سقوطها من علو لكن الفحص الطبي المبدئي حمل مفاجأة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، ليتم تحرير محضر بنقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى التي أخطرت بدورها غرفة عمليات شرطة النجدة التي أبلغت مأمور مركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا بوصول (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) جثة هامدة وادعاء سقوطها من علو، وبالفحص وسؤال نجلى عمومتها (عامل، حاصل على دبلوم - مقيمان بذات العزبة) لم يتهما أحد بالتسبب فى إحداث إصابتها التى أودت بحياتها.
وزارة-الداخلية

ردم الدم.. 24 ساعة أخمدت نار الثأر بين 4 عائلات

لا تدخر وزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إحساس المواطن بالأمن والأمان إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر. الخطة الموضوعة تركزت على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين.
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